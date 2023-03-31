Експерти часто кажуть, що вивчений матеріал потрібно повторювати, але правильно. Тому 24 Канал підготували декілька дієвих порад, які допоможуть учням та студентам.
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Закони для запам’ятовування
Відомий психолог Дейл Карнегі вивів 3 закони ефективного запам'ятовування:
- Враження – потрібно максимально зосередитися на матеріалі, який ви запам'ятовуєте, і ні на що не відволікатися.
- Повторення – варто повторювати інформацію або конкретний текст з інтервалами в 15 хвилин, а потім перечитати безпосередньо перед виступом або доповіддю.
- Асоціації – запам'ятати певні дані легше, якщо асоціювати їх з іншими, уже відомими даними. Наприклад, пароль від комп'ютера з якоюсь важливою датою в житті.
Як ефективно повторювати вивчений матеріал
Не треба просто перечитувати все
Іноді учні після того, як вивчили матеріал, відкривають книгу і знову перечитують главу чи параграф. Але насправді таке пасивне перечитування не допоможе запам'ятати інформацію.
Вчені вже неодноразово проводили експерименти і довели, що багаторазове перечитування практично не має сенсу. Так, наш мозок підсвідомо впізнає текст, але практивно не запам'ятовує його.
А для того, аби активізувати роботу мозку, необхідно спершу переказати зміст прочитаного своїми словами. І лише, якщо ви щось не запам’ятається, то варто прочитати його знову.
Пояснюйте іншим
Тут варто пригадати піраміду навчання Едґара Дейла. Згідно з нею:
- з почутого на уроці запам’ятається близько 5%;
- із прочитаного у книзі, – не більше 10%;
- а щоб матеріал дійсно зафіксувався – необхідно пояснити його зміст своїми словами комусь іншому.
Саме під час навчання інших відбувається переосмислення будь-яких відомостей. В такому випадку у довготривалу пам’ять переходить близько 90% від загального об'єму інформації.
Тому випускники можуть під час підготовки до іспитів пояснювати зміст навчального матеріалу однокласику по черзі.
Повторюйте вивчене
Важливо осмислювати повторення вивченого матеріалу. Тобто потрібно періодично "прокручувати" у голові інформацію, яку необхідно запам'ятати – наприклад, коли йдете додому, під час обіду, прогулянки, перед сном тощо.
Експерти кажуть, що аби будь-які відомості перейшли в довгострокову пам’ять, їх необхідно осмислено повторити не менше 4 разів.
Вивчайте вранці – повторюйте ввечері
Ефективність навчання та запам'ятовування інформації залежить від особистих біоритмів людини. Але психологи не рекомендують думати над складними завданнями перед сном, коли у вас розсіяне мислення.
Натомість зранку вам з більшою вірогідністю вдасться його вирішити. Загалом ефективніше у першій половині дня вивчати щось нове, а ближче до часу сну лише повторювати пройдений матеріал.
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Вчасно зупиніться з повторенням
В англомовній літературі є термін overlearning (надмірне навчання). Це трапляється, коли ви опанували матеріал, але все одно продовжуєте його вчити. Проте, на жаль, в довгостроковій перспективі це не дасть результатів.
Тому не витрачайте час дарма й не створюйте ілюзію навчання – іноді краще вчасно зупинитися, відпочити, відволіктися, і якщо не все зможете пригадати – повторити саме цю частину матеріалу.
І на завершення, цікаві поради, як без нудьги повторити пройдений матеріал:
- Організуйте зручне робоче місце, адже в комфортних умовах вчитися приємніше.
- Подбайте про повноцінне харчування і відпочинок, бо перевтома не допоможе краще запам'ятати матеріал.
- Майте мотивація та натхнення (наприклад, можете придумати для себе винагороду, якщо повторите кілька тем з певного предмету).
- Використовуйте наочні матеріали (створіть таблиці, картки тощо).
- Не обмежуйтеся шкільними підручниками (в мережі є багато безкоштовної та цікавої інформації, безкоштовних курсів з підготовки до НМТ).
- Шукайте засоби практичного застосування отриманих знань – наприклад, можете проходити тести попередніх років.