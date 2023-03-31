Експерти часто кажуть, що вивчений матеріал потрібно повторювати, але правильно. Тому 24 Канал підготували декілька дієвих порад, які допоможуть учням та студентам.

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Закони для запам’ятовування

Відомий психолог Дейл Карнегі вивів 3 закони ефективного запам'ятовування:

Враження – потрібно максимально зосередитися на матеріалі, який ви запам'ятовуєте, і ні на що не відволікатися.

– потрібно максимально зосередитися на матеріалі, який ви запам'ятовуєте, і ні на що не відволікатися. Повторення – варто повторювати інформацію або конкретний текст з інтервалами в 15 хвилин, а потім перечитати безпосередньо перед виступом або доповіддю.

– варто повторювати інформацію або конкретний текст з інтервалами в 15 хвилин, а потім перечитати безпосередньо перед виступом або доповіддю. Асоціації – запам'ятати певні дані легше, якщо асоціювати їх з іншими, уже відомими даними. Наприклад, пароль від комп'ютера з якоюсь важливою датою в житті.

Як ефективно повторювати вивчений матеріал

Не треба просто перечитувати все

Іноді учні після того, як вивчили матеріал, відкривають книгу і знову перечитують главу чи параграф. Але насправді таке пасивне перечитування не допоможе запам'ятати інформацію.

Вчені вже неодноразово проводили експерименти і довели, що багаторазове перечитування практично не має сенсу. Так, наш мозок підсвідомо впізнає текст, але практивно не запам'ятовує його.

А для того, аби активізувати роботу мозку, необхідно спершу переказати зміст прочитаного своїми словами. І лише, якщо ви щось не запам’ятається, то варто прочитати його знову.

Пояснюйте іншим

Тут варто пригадати піраміду навчання Едґара Дейла. Згідно з нею:

з почутого на уроці запам’ятається близько 5%;

із прочитаного у книзі, – не більше 10%;

а щоб матеріал дійсно зафіксувався – необхідно пояснити його зміст своїми словами комусь іншому.

Саме під час навчання інших відбувається переосмислення будь-яких відомостей. В такому випадку у довготривалу пам’ять переходить близько 90% від загального об'єму інформації.

Тому випускники можуть під час підготовки до іспитів пояснювати зміст навчального матеріалу однокласику по черзі.

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Повторюйте вивчене

Важливо осмислювати повторення вивченого матеріалу. Тобто потрібно періодично "прокручувати" у голові інформацію, яку необхідно запам'ятати – наприклад, коли йдете додому, під час обіду, прогулянки, перед сном тощо.

Експерти кажуть, що аби будь-які відомості перейшли в довгострокову пам’ять, їх необхідно осмислено повторити не менше 4 разів.

Вивчайте вранці – повторюйте ввечері

Ефективність навчання та запам'ятовування інформації залежить від особистих біоритмів людини. Але психологи не рекомендують думати над складними завданнями перед сном, коли у вас розсіяне мислення.

Натомість зранку вам з більшою вірогідністю вдасться його вирішити. Загалом ефективніше у першій половині дня вивчати щось нове, а ближче до часу сну лише повторювати пройдений матеріал.

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Вчасно зупиніться з повторенням

В англомовній літературі є термін overlearning (надмірне навчання). Це трапляється, коли ви опанували матеріал, але все одно продовжуєте його вчити. Проте, на жаль, в довгостроковій перспективі це не дасть результатів.

Тому не витрачайте час дарма й не створюйте ілюзію навчання – іноді краще вчасно зупинитися, відпочити, відволіктися, і якщо не все зможете пригадати – повторити саме цю частину матеріалу.

І на завершення, цікаві поради, як без нудьги повторити пройдений матеріал: