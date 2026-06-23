Можна навіть із помилками: як створити кабінет для вступу у 2026 році, якщо є неточності

Вступники, які виявили розбіжності чи помилки у своїх персональних даних у системі ЄДЕБО, мають два законні шляхи для успішної реєстрації електронного кабінету. В Україні подавати заяви навіть із неточностями у документах, аби абітурієнти не пропустили терміни вступної кампанії через бюрократичні затримки.

Про це повідомили в державному підприємство "ІНФОРЕСУРС".

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Як діяти, якщо в документах виявили помилку?

Під час реєстрації електронних кабінетів вступники нерідко стикаються із проблемою, коли дані в атестаті чи дипломі не співпадають із інформацією в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО).

Щоб уникнути проблем та не пропустити вступну кампанію потрібно діяти є два варіанти:

Звернутися до закладу освіти, який видав документ, оперативно отримати виправлений атестат/диплом і вже з ним реєструвати кабінет. Створити кабінет із наявною помилкою, а заміну документа здійснити вже після зарахування до вишу. Цю опцію впроваджено спеціально на підставі офіційного листа МОН № 1/12181-26, щоб тривала процедура перевипуску документів не завадила вступу.

Якщо абітурієнт обирає другий варіант, алгоритм дій залежить від характеру неточності.

Помилка в даті народження

Вступник може подати запит на виправлення даних двома способами:

Спосіб 1. Через е-пошту: Надіслати лист на адресу vstup@inforesurs.gov.ua. У темі листа обов'язково зазначити: "Помилка під час реєстрації". До листа необхідно прикріпити якісні фото або сканкопії:

документа про освіту (де чітко видно ПІБ, серію, номер та дату видачі); паспорта (для ID-картки – з терміном дії);

ідентифікаційного коду (РНОКПП);

скріншоту помилки з екрана комп'ютера; ваш контактний номер телефону.

Спосіб 2. Через університет: Звернутися особисто з оригіналами документів до Приймальної комісії будь-якого закладу вищої або фахової передвищої освіти. Співробітники комісії самостійно сформують офіційне звернення до адміністратора ЄДЕБО для виправлення помилки в базі.

Помилка у прізвищі, імені чи по батькові

Для виправлення неправильно вказаного імені чи прізвища алгоритм схожий, але має свої особливості синхронізації бази:

Варіант 1: Звернутися до Приймальної комісії будь-якого коледжу чи університету. Фахівці створять нову картку фізичної особи в ЄДЕБО або прикріплять ваш документ із помилкою до вже існуючого профілю.

Варіант 2: Надіслати пакет документів (паспорт, код, документ про освіту, скріншот помилки та телефон) на електронну скриньку vstup@inforesurs.gov.ua із темою листа "Помилка під час реєстрації". Щойно адміністратори внесуть відповідні технічні корективи в систему, е-кабінет вступника успішно зареєструється.

Можливість подавати заяви з помилкою у ПІБ чи даті народження є тимчасовим компромісом для зручності абітурієнтів. Замінити документ про освіту, який містить помилки, та отримати його офіційний дублікат вступник зобов'язаний до 1 листопада 2026 року.

До слова, розпочинати процедуру заміни документа в закладі освіти варто лише після того, як вас офіційно зарахують на навчання.

Нагадаємо, вступна кампанія до українських вишів у 2026 році офіційно стартує 1 липня з реєстрації електронних кабінетів абітурієнтів. Подання заяв на вступ розпочнеться 19 липня і триватиме до 1 серпня.