Легко допустити помилку на НМТ: які слова з правильним наголосом варто запам'ятати
В Україні вже триває основна сесія НМТ-2023. Тож її учасники посилено готуються до перевірки знань.
Зокрема, повторюють правила з української мови, яка цьогоріч є обов'язковим предметом на НМТ. Тож 24 Канал підкаже добірку слів з правильним наголосом, які варто запам'ятати.
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Як правильно наголошувати слова
Випускники, які напередодні НМТ вкотре повторювали правопис, могли не звернути належної уваги на правильне наголошення слів.
Натомість це завдання на тестуванні може не бути таким легким, як може здаватися на перший погляд. Як результат – учасник через погане знання теми наголошення слів може втратити дорогоцінні бали.
Тож пропонуємо вам добірку слів, наголошення яких вам варто запам'ятати.
- відвезтИ;
- гуртОжиток;
- джерелО;
- зАвжди;
- кОсий;
- мАбУть;
- ненАвидіти;
- отАман;
- пОзначка;
- руслО;
- текстовИй;
- уподОбання;
- цАрина;
- чорнОслив;
- мілімЕтр;
- зрУчний;
- завчасУ;
- де-Юре;
- прОділ;
- свЕрдло.
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Вступна кампанія – 2023: коротко
- НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.
- У МОН запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
- Основна відбудеться протягом 5 – 23 червня. Додаткова – протягом 11 – 24 липня.
- Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Реєстрація на НМТ – 2023 відбулася у квітні.
- Запрошення на тестування у межах основної сесії НМТ-2023 учасники отримають 25 – 26 травня. Його потрібно завантажити не пізніше 26 травня.
- Учасники, які складатимуть мультитест у межах додаткової сесії, отримають запрошення не пізніше ніж за 3 календарні дні до початку її проведення.
- Після визначення результатів НМТ на сторінці розмістять інформаційну картку з персональними результатами учасника тестування. Вона є додатком до сертифіката НМТ, який є у персональному кабінеті учасника НМТ. Її не надсилають учасникам тестування.
- Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.