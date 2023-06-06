Зокрема, повторюють правила з української мови, яка цьогоріч є обов'язковим предметом на НМТ. Тож 24 Канал підкаже добірку слів з правильним наголосом, які варто запам'ятати.

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Як правильно наголошувати слова

Випускники, які напередодні НМТ вкотре повторювали правопис, могли не звернути належної уваги на правильне наголошення слів.

Натомість це завдання на тестуванні може не бути таким легким, як може здаватися на перший погляд. Як результат – учасник через погане знання теми наголошення слів може втратити дорогоцінні бали.

Тож пропонуємо вам добірку слів, наголошення яких вам варто запам'ятати.

відвезтИ;

гуртОжиток;

джерелО;

зАвжди;

кОсий;

мАбУть;

ненАвидіти;

отАман;

пОзначка;

руслО;

текстовИй;

уподОбання;

цАрина;

чорнОслив;

мілімЕтр;

зрУчний;

завчасУ;

де-Юре;

прОділ;

свЕрдло.

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