В частности, повторяют правила украинского языка, который в этом году является обязательным предметом на НМТ. Так что 24 Канал подскажет подборку слов с правильным ударением, которые следует запомнить.

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Как правильно подчеркивать слова

Выпускники, которые накануне НМТ в очередной раз повторяли правописание, могли не обратить должного внимания на правильное подчеркивание слов.

В то же время эта задача на тестировании может не быть такой легкой, как может показаться на первый взгляд. Как результат – участник из-за плохого знания темы ударения слов может потерять драгоценные баллы.

Поэтому предлагаем вам подборку слов, подчеркивание которых вам следует запомнить.

  • відвезтИ;
  • гуртОжиток;
  • джерелО;
  • зАвжди;
  • кОсий;
  • мАбУть;
  • ненАвидіти;
  • отАман;
  • пОзначка;
  • руслО;
  • текстовИй;
  • уподОбання;
  • цАрина;
  • чорнОслив;
  • мілімЕтр;
  • зрУчний;
  • завчасУ;
  • де-Юре;
  • прОділ;
  • свЕрдло.

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Вступительная кампания – 2023: корот ко

  • НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
  • На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
  • В МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.
  • Основная состоится в течение 5 – 23 июня. Дополнительная – в течение 11 – 24 июля.
  • Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
  • Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
  • Регистрация на НМТ-2023 состоялась в апреле.
  • Приглашение на тестирование в рамках основной сессии НМТ-2023 участники получат 25 – 26 мая. Его нужно скачать не позже 26 мая.
  • Участники, которые будут сдавать мультитест в рамках дополнительной сессии, получат приглашение не позднее чем за 3 календарных дня до начала ее проведения.
  • После определения результатов НМТ на странице разместят информационную карту с персональными результатами участника тестирования. Она является приложением к сертификату НМТ, который находится в персональном кабинете участника НМТ. Ее не посылают участникам тестирования.
  • Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.