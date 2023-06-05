Что важно, задачи на НМТ-2023 каждый день и по каждому предмету будут уникальными. Так что узнать правильные ответы не получится.

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Какими были задачи и ответы на тесты НМТ-2022

Все же участники НМТ могут проверить свои знания с помощью тестов НМТ-2022. И сразу сверить свои ответы с правильными.

Так, задачи, которые были в 2022 году на НМТ по блоку с украинского языка и правильные ответы на них можно найти по ссылке.

Задание 2022 года по блоку с математики и правильные ответы на них можно найти здесь.

А задача из блока с истории Украины и правильные ответы на них можно найти за этой ссылкой.

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Итак, участникам НМТ-2023 не стоит надеяться на подсказки – лучше готовиться и проверять изученный материал с помощью тестов с прошлого года.

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Вступительная кампания – 2023: кратко