Затем начнется дополнительная сессия. Что должны знать выпускники читайте ниже.

Важно НМТ и вступительная кампания 2023 года: все, что должны знать абитуриенты

Стартовала основная сессия НМТ-2023

Основные сессии НМТ состоятся в Украине и 47 городах 30 других стран.

Из соображений безопасности мест проведения тестирования на территории нашего государства не сообщается. Участников мультитеста также просят не разглашать время и место тестирования.

Тестирование будет проходить в две смены: первая – с 10:00, вторая – с 15:00 по киевскому времени во всех странах, кроме США и Канады. Во всех городах США и Канады НМТ будет стартовать в 18:00 по Киеву, то есть в 08:00 – в Сакраменто, в 09:00 – в Эдмонтоне, в 10:00 – в Хьюстоне, в 11:00 – в Детройте, Нью-Йорке и Торонто, в 12:00 – в Монктоне.

Пускать участников тестирования в экзаменационные центры за 30 минут и прекратят за 10 минут до начала тестирования. Вы также должны предъявить сертификат участника НМТ и паспорт. Также желательно иметь с собой распечатанное приглашение. Можете взять и ручку и бутылку воды. Бумажные черновики участники получат в аудитории.

Внимание! Если участник/участник НМТ опоздает или не предъявит документ, его/ее не допустят к участию в НМТ.

При прохождении НМТ участникам советуют внимательно послушать речь инструктора.

Не следует брать с собой запрещенные предметы.

Если вы по уважительным причинам не сможете принять участие в основной сессии НМТ, можете подать заявление в течение трех дней для участия в дополнительной сессии. Опоздание уважительной причиной не является.

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