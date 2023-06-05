Опісля розпочнеться додаткова сесія. Що мають знати випускники, читайте нижче.

Важливо НМТ та вступна кампанія 2023: все, що мають знати абітурієнти

Стартувала основна сесія НМТ-2023

Основні сесії НМТ відбудуться в Україні та в 47 містах 30 інших країн.

З міркувань безпеки місць проведення тестування на території нашої держави не повідомляють. Учасників мультитесту також просять не розголошувати часу й місця тестування.

Тестування відбуватиметься у дві зміни: перша – з 10:00, друга – з 15:00 за київським часом у всіх країнах, окрім США та Канади. В усіх містах США та Канади НМТ стартуватиме о 18:00 за Києвом, тобто о 08:00 – у Сакраменто, о 09:00 – в Едмонтоні, о 10:00 – у Х'юстоні, об 11:00 – у Детройті, Нью-Йорку та Торонто, о 12:00 – у Монктоні.

Пускатимуть учасників тестування в екзаменаційні центри за 30 хвилин і припинять за 10 хвилин до початку тестування. Ви також маєте пред'явити сертифікат учасника НМТ та паспорт. Також бажано мати із собою видруковане запрошення. Можете взяти і ручку та пляшку води. Паперові чернетки учасники отримають в аудиторії.

Увага! Якщо учасник / учасниця НМТ запізниться або не пред'явить документа, його / її не допустять до участі в НМТ.

Під час проходження НМТ учасникам радять уважно послухати промову інструктора.

Не варто брати із собою заборонені предмети.

Якщо ви з поважних причин не зможе взяти участі в основній сесії НМТ, можете подати заяву протягом трьох днів для участі в сесії додатковій. Запізнення поважною причиною не є.

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Вступна кампанія – 2023: коротко