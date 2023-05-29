Мультитест у 2023 році відбуватиметься у 30 європейських країнах. Також у США і Канаді.

Важливо НМТ та вступна кампанія 2023: все, що мають знати абітурієнти

Що треба знати про проведення НМТ-2023 за кордоном

Тестування за кордоном також розпочинатиметься за київським часом.

Основна сесія НМТ в Європі відбуватиметься у дві зміни: перша – о 10:00, друга – о 15:00 за Києвом.

В усіх містах США та Канади НМТ розпочинатиметься о 18:00 за Києвом.



Дані щодо різниці в часі для США і Канади / дані УЦОЯО

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Дані щодо різниці в часі для країн Європи / дані УЦОЯО)

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Вступна кампанія – 2023: коротко