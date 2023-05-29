Мультитест в 2023 году пройдет в 30 европейских странах. Также в США и Канаде.
Важно НМТ и вступительная кампания 2023 года: все, что должны знать абитуриенты
Что нужно знать о проведении НМТ-2023 за границей
Тестирование за рубежом будет также начинаться по киевскому времени.
Основная сессия НМТ в Европе будет проходить в две смены: первая – в 10:00, вторая – в 15:00 по Киеву.
Во всех городах США и Канады НМТ будет начинаться в 18:00 по Киеву.
Данные по разнице во времени для США и Канады / данные УЦОКО
Данные о разнице во времени для стран Европы / данные УЦОКО
Смотрите также Это вас спасет: советы, которые помогут эффективно подготовиться к НМТ
Вступительная кампания – 2023: кратко
- НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
- В МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.
- Основная состоится в течение 5 – 23 июня. Дополнительная – в течение 11 – 24 июля.
- Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Регистрация на НМТ-2023 состоялась в апреле.
- Приглашение на тестирование в рамках основной сессии НМТ-2023 участники получили 25 – 26 мая. Его нужно было скачать не позднее 26 мая.
- Участники, которые будут сдавать мультитест в рамках дополнительной сессии, получат приглашение не позднее чем за 3 календарных дня до начала ее проведения.
- После определения результатов НМТ на странице разместят информационную карту с персональными результатами участника тестирования. Она является приложением к сертификату НМТ, который находится в персональном кабинете участника НМТ. Ее не посылают участникам тестирования.
- Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.