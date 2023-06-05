Що важливо, завдання на НМТ-2023 кожного дня і з кожного предмета будуть унікальними. Тож дізнатися правильні відповіді не вийде.
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Якими були завдання і відповіді на тести НМТ-2022
Все ж учасники цьогорічного НМТ можуть перевірити свої знання за допомогою тестів НМТ-2022. Та відразу звірити свої відповіді із правильними.
Так, завдання, які були у 2022 році на НМТ з блоку з української мови та правильні відповіді на них можна знайти за посиланням.
Завдання 2022 року з блоку з математики та правильні відповіді на них можна знайти тут.
А завдання з блоку з історії України та правильні відповіді на них можна знайти за цим посиланням.
Тож учасникам НМТ-2023 не варто сподіватися на підказки – краще готуватися та перевіряти вивчений матеріал за допомогою тестів з минулого року.
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Вступна кампанія – 2023: коротко
- НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.
- У МОН запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
- Основна відбудеться протягом 5 – 23 червня. Додаткова – протягом 11 – 24 липня.
- Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Реєстрація на НМТ – 2023 відбулася у квітні.
- Запрошення на тестування у межах основної сесії НМТ-2023 учасники отримали 25 – 26 травня. Його потрібно було завантажити не пізніше 26 травня.
- Учасники, які складатимуть мультитест у межах додаткової сесії, отримають запрошення не пізніше ніж за 3 календарні дні до початку її проведення.
- Після визначення результатів НМТ на сторінці розмістять інформаційну картку з персональними результатами учасника тестування. Вона є додатком до сертифіката НМТ, який є у персональному кабінеті учасника НМТ. Її не надсилають учасникам тестування.
- Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.