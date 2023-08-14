Не помиляйтесь: які слова ви можете наголошувати неправильно
14 серпня 2023, 12:17Читать новость на русском
Українці часто можуть неправильно вимовляти слова. Зокрема, наголошувати їх некоректно.
24 Канал підкаже 15 слів, які ви можете наголошувати неправильно.
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Які слова ви можете наголошувати неправильно
Пропонуємо вам добірку слів, наголошення яких вам варто запам'ятати.
- ви́года (користь);
- виго́да (зручність);
- бюлете́нь;
- дани́на;
- до́нька;
- дочка́;
- закінчи́ти;
- о́лень;
- нови́й;
- перевезти́;
- псевдоні́м;
- усере́дині;
- нена́висть;
- чарівни́й;
- чергови́й.