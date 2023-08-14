Не помиляйтесь: які слова ви можете наголошувати неправильно

14 серпня 2023, 12:17
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Українці часто можуть неправильно вимовляти слова. Зокрема, наголошувати їх некоректно.

24 Канал підкаже 15 слів, які ви можете наголошувати неправильно. 

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Які слова ви можете наголошувати неправильно 

Пропонуємо вам добірку слів, наголошення яких вам варто запам'ятати.

  • ви́года (користь);
  • виго́да (зручність);
  • бюлете́нь;
  • дани́на;
  • до́нька;
  • дочка́;
  • закінчи́ти;
  • о́лень;
  • нови́й;
  • перевезти́;
  • псевдоні́м;
  • усере́дині;
  • нена́висть;
  • чарівни́й;
  • чергови́й.
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Автор: Марія Волошин