Поширена мовна помилка: чому не треба "вибачатися"
В Україні часто від людини, яка вас чимось образила, можете почути у відповідь слово "вибачаюсь". Однак краще так не казати.
Відомий учитель і мовознавець Олександр Авраменко у "Сніданку з 1+1" розповів, чому це слово є ненормативним. А також підказав, як правильно українською просити пробачення.
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Чому не треба "вибачатися"
Так, Авраменко акцентував: сьогодні вчитимемось на чужих помилках грамотно говорити. І уточнив, чому не варто казати "вибачаюся".
Типовий мовний покруч. "Вибачаюся" означає "вибачаю себе". Нелогічно, коли людина сама себе вибачає,
– зауважив мовознавець.
І пояснив: "сь", яке зараз ми бачимо у кінці багатьох дієслів, колись означало "себе".
Порівняйте: мити себе – митися, одягати себе – одягатися. А вибачати себе – вибачатися". Отож уникайте слова "вибачаюся",
– наголосив вчитель.
І додав, що насправді арсенал етикетних формул в українській мові багатий. І ось якими "золотими" словами ви можете замінити вищезгадане неправильне:
- вибачте;
- пробачте;
- прошу вибачення;
- прошу пробачення;
- даруйте;
- перепрошую.