Собаки і кішки – не домашні тварини: як правильно їх називати українською

29 серпня 2023, 19:21
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Більшість українців називає котів та собак, які мешкають у їхніх будинках, домашніми тваринами. Однак така назва є неправильною.

Чотирилапих улюбленців треба називати по-іншому. Відомий мовознавець та вчитель Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" назвав правильний варіант.  

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Як правильно називати "домашніх" тварин

Так, мовознавець запропонував з'ясувати, як правильно називати тварин, які живуть разом з господарями у домі чи квартирі. І уточнив, чи варто їх називати домашніми, а чи краще свійськими. 

Запам'ятайте: тварин, які живуть при людях, правильно називати свійськими, а не домашніми. І кіт, і собака, і качка, і курка – це свійські тварини,
– наголосив Авраменко.

При цьому пояснив, що домашній – той, що стосується дому і речей у ньому. Так, домашніми ви можете назвати капці, завдання чи справи.

Насамкінець вчитель порадив дбати про свійських тварин і домашній затишок. 


Як правильно називати "домашніх тварин" / скриншот відео 

Автор: Марія Волошин