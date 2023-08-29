Собаки і кішки – не домашні тварини: як правильно їх називати українською

Чотирилапих улюбленців треба називати по-іншому. Відомий мовознавець та вчитель Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" назвав правильний варіант.

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Так, мовознавець запропонував з'ясувати, як правильно називати тварин, які живуть разом з господарями у домі чи квартирі. І уточнив, чи варто їх називати домашніми, а чи краще свійськими.

Запам'ятайте: тварин, які живуть при людях, правильно називати свійськими, а не домашніми. І кіт, і собака, і качка, і курка – це свійські тварини,

– наголосив Авраменко.

При цьому пояснив, що домашній – той, що стосується дому і речей у ньому. Так, домашніми ви можете назвати капці, завдання чи справи.

Насамкінець вчитель порадив дбати про свійських тварин і домашній затишок.



Як правильно називати "домашніх тварин" / скриншот відео