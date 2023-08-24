Чудовий "гетьманський" відповідник: як українською правильно назвати "полусапожки"

Українці доволі часто у повсякденному мовленні можуть вживати суржик. Навіть найменовуючи той чи інший вид взуття.

Відомий учитель та мовознавець Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів, які помилки краяни роблять найчастіше. А також підказав, як правильно називати види взуття.

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Як українською правильно назвати "полусапожки"

Так, Авраменко нагадав: чоботи мають високі халяви. І розповів, як правильно називати взуття, яке має не такі вже й високі халяви.

Таке взуття називають не "полусапожки", а полуботки,

– наголосив мовознавець.



Як українською правильно назвати "полусапожки" / скриншот відео

Також вчитель повідомив, що небажано казати "шльопанці". Усе тому, що це слово має розмовний відтінок.

Українською шльопанці – це пантОфлі,

– уточнив Авраменко.

І додав, що "пантОфлі" – це м'які кімнатні туфлі без закаблУків – задньої частини взуття, що охоплює п'яту.