Великолепное "гетманское" соответствие: как на украинском правильно назвать "полусапожки"
Украинцы довольно часто в повседневной речи могут употреблять суржик. Даже наименуя тот или иной вид обуви.
Известный учитель и языковед Александр Авраменко в эфире "Завтрака с 1+1" рассказал, какие ошибки земляки совершают чаще всего. А также подсказал, как правильно называть виды обуви.
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Как на украинском правильно назвать "полусапожки"
Так, Авраменко напомнил: сапоги имеют высокие голенища. И рассказал, как правильно называть обувь, которая имеет не такие уж высокие голенища.
Такую обувь называют не "полусапожки", а полуботки (укр.),
– подчеркнул языковед.
Как на украинском правильно назвать "полусапожки" / видео скриншот
Также учитель сообщил, что нежелательно говорить "шлепанцы". Все потому, что это слово имеет разговорный оттенок.
Украинские "шльопанці" – это "пантОфлі" (укр.),
– уточнил Авраменко.
И добавил, что "пантОфлі" – это мягкие комнатные туфли без закаблУков – задней части обуви, охватывающей пятку.