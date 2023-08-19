Не кажіть так: як правильно замінити фразу "картина написана маслом"

Українці часто у своєму мовленні можуть вживати неправильні та суржикові слова. Однак варто дбати про чистоту своєї мови.

Однією із таких некоректних для вживання фраз є "картина написана маслом". Відомий український вчитель і мовознавець Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" роз'яснив дилему.

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Як правильно замінити фразу "картина написана маслом"

Так, Авраменко запропонував для початку з'ясувати, у чому відмінність між словами масло і олія.

Почнімо з масла. Масло – це харчовий продукт тваринного і мінерального походження. Наприклад, вершкове чи кокосове масло. Зверніть увагу, не вершкОве, а вершковЕ. Або масло какао, купоросне масло,

– зауважив мовознавець.

Олія – теж жирова речовина, але вже не тваринного, а рослинного походження, додав вчитель. Наприклад, кукурудзяна чи соняшникова олія.

До речі, що картини пишуть олією, а не маслом,

– наголосив Авраменко.

А от тертові поверхні механізмів змащують і не олією, і не маслом. Цю рідину називають мастилом, уточнив він.