Слова "скурпульозний" в українській мові немає: як його замінити
Українцям варто бути уважними до свого мовлення. Зокрема, не казати "скурпульозний".
Адже такого слова в українській мові немає. Відомий учитель і мовознавець Олександр Авраменко в одному зі своїх експрес-уроків розповів, як треба казати правильно.
Дивіться також 5 мовних помилок, яких треба позбутися вже сьогодні
Слова "скурпульозний" в українській мові немає – як замінити
Авраменко наголосив: те, що вимагає особливої точності, називаємо "скРУПульозний".
Багато людей неправильно пишуть це слово. Зверніть увагу: не "СКУРпульозний", а "скРУПульозний",
– наголосив мовознавець.
Не "СКУРпульозний", а "скРУПульозний" / скриншот відео
Він також пояснив, що слово "скрупул" походить з латини та означає маленький гострий камінчик. Колись це слово також означало ще й одиницю ваги.
Запам'ятайте слова-синоніми: копіткий, кропіткий, клопітливий, ретельний та скрупульозний. І спробуйте після цього сказати, що наша мова – небагата,
– заявив учитель.