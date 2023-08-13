Слова "скурпульозний" в українській мові немає: як його замінити

Українцям варто бути уважними до свого мовлення. Зокрема, не казати "скурпульозний".

Адже такого слова в українській мові немає. Відомий учитель і мовознавець Олександр Авраменко в одному зі своїх експрес-уроків розповів, як треба казати правильно.

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Слова "скурпульозний" в українській мові немає – як замінити