Як правильно поскаржитися на порушення під час НМТ-2024

У разі порушень, які можуть виникнути під час складання національного мультитесту, учасники НМТ мають право на скаргу. Її можна висловити шляхом подання відповідної апеляційної заяви.

Подати заяву можна у тимчасовому екзаменаційному центрі до виходу з нього через відповідального за центр у день проведення іспиту. Розглядають заяви щодо порушення процедури регламентні комісії.

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Які можливі результати розгляду заяви

Розглядатиме заяву комісія протягом трьох робочих днів з урахуванням дня її надходження.

За результатами розгляду заяви щодо порушення процедури регламентна комісія ухвалює одне з таких рішень:

відмовити в задоволенні заяви у зв'язку з непідтвердженням факту порушення процедури проведення тестування; відмовити в задоволенні заяви у зв'язку з тим, що виявлене порушення процедури проведення НМТ не впливає на об'єктивність результату НМТ; вважати виявлене порушення процедури проведення НМТ, передбаченої розділом VI цього Порядку, таким, що впливає на об'єктивність результату НМТ.

У разі ухвалення такого рішення регламентна комісія також ухвалює рішення:

подати клопотання до апеляційної комісії про анулювання результатів НМТ через допущення щодо учасника тестування порушення процедури проведення НМТ;

допустити учасника НМТ до проходження НМТ під час додаткових сесій у разі задоволення апеляційною комісією клопотання про анулювання результатів тестування.

Рішення про відмову за результатами розгляду заяви щодо порушення процедури (як витяг з протоколу засідання регламентної комісії) надсилають на електронну адресу заявника наступного робочого дня після його ухвалення.

Клопотання про анулювання результатів НМТ через допущення щодо учасника тестування порушення процедури проведення НМТ надсилають до апеляційної комісії наступного робочого дня після ухвалення відповідного рішення.

Регіональний центр інформує учасника НМТ про ухвалене апеляційною комісією рішення не пізніше наступного робочого дня після його отримання.

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Чи можна оскаржити рішення регламентної комісії

Учасник НМТ може оскаржити рішення регламентної комісії за результатами розгляду заяви щодо порушення процедури, ухвалене щодо нього, шляхом подання до апеляційної комісії заяви щодо оскарження рішення регламентної комісії.

Відповідну заяву треба надіслати в електронній формі на адресу електронної пошти апеляційної комісії не пізніше ніж через три робочі дні з дати надсилання рішення регіональним центром (датою її подання вважають дату надсилання вхідного листа, зафіксованого в електронній скриньці Українського центру). Заяву повинні розглянути протягом п'яти робочих днів із дня її надходження.

Дистанційна школа "Оптіма" увійшла у рейтинг найкращих освітніх закладів України за результатами НМТ-2023 року. Це ще раз підкреслює високу якість навчання та ефективність підходів, що використовують викладачі школи.

У заяві щодо оскарження рішення регламентної комісії треба зазначити:

прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) заявника;

РНОКПП (за наявності), а в разі його відсутності – номер документа, на підставі якого здійснили реєстрацію;

дату проходження НМТ, процедуру проведення якого оскаржують, із зазначенням зміни;

номер контактного телефону;

обґрунтування причини оскарження рішення регламентної комісії;

дату складання заяви.

Заяву щодо оскарження рішення регламентної комісії повинен засвідчити особистим підписом учасник НМТ, який її подає, та подати разом із копією відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії.

За результатами розгляду заяви щодо оскарження рішення регламентної комісії апеляційна комісія ухвалює одне з таких рішень:

задовольнити заяву та допустити учасника НМТ до проходження тестування під час додаткових сесій;

відмовити у задоволенні заяви у зв'язку з непідтвердженням факту порушення процедури проведення НМТ або у зв'язку з тим, що виявлене порушення процедури проведення НМТ не впливає на об'єктивність результату НМТ.

Інформацію про результати розгляду заяви щодо оскарження рішення регламентної комісії надсилають упродовж п'яти робочих днів із дня ухвалення відповідного рішення учаснику НМТ як витяг з протоколу на електронну адресу.