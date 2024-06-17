Чимало учасників лише чекає на свій іспит знань. Зазначимо, що точний графік тестування не оприлюднювали з міркувань безпеки.

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Де знайти пробні тести НМТ-2024

Освіта 24 нагадує, що цьогоріч випускники складають на НМТ вже чотири предмети. Три з них є обов'язковими і лише один можна було обрати. Обов'язково учасники мультитесту складають:

українську мову;

математику;

історію України.

Тож вони прагнуть ще раз перевірити свої знання перед іспитом та шукають пробні тести. Ми ж підкажемо посилання, за якими можна пройти перевірку знань з обов'язкових предметів НМТ-2024.

Так, пробний тест з української мови 2023 року можна знайти тут. А демоваріант 2024 – тут.

Пробний тест з математики минулого року випускники можуть знайти за цим посиланням, а демоваріант 2024 – за цим.

Пробний тест з історії України 2023 року шукайте тут, а демоваріант 2024 року – тут.

Дистанційна школа "Оптіма" увійшла у рейтинг найкращих освітніх закладів України за результатами НМТ-2023 року. Це ще раз підкреслює високу якість навчання та ефективність підходів, що використовують викладачі школи.

Коротко про НМТ-2024