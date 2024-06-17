Многие участники только ждут свой экзамен знаний. Отметим, что точный график тестирования не обнародовали из соображений безопасности.

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Где найти пробные тесты НМТ-2024

Образование 24 напоминает, что в этом году выпускники сдают на НМТ уже четыре предмета. Три из них являются обязательными и только один можно было выбрать. Обязательно участники мультитеста сдают:

украинский язык;

математику;

историю Украины.

Поэтому они стремятся еще раз проверить свои знания перед экзаменом и ищут пробные тесты. Мы же подскажем ссылки, по которым можно пройти проверку знаний по обязательным предметам НМТ-2024.

Так, пробный тест по украинскому языку 2023 года можно найти здесь. А демовариант 2024 – здесь.

Пробный тест по математике прошлого года выпускники могут найти по этой ссылке, а демовариант 2024 года – по этой.

Пробный тест по истории Украины 2023 года ищите здесь, а демовариант 2024 года – здесь.

Дистанційна школа "Оптіма" увійшла у рейтинг найкращих освітніх закладів України за результатами НМТ-2023 року. Це ще раз підкреслює високу якість навчання та ефективність підходів, що використовують викладачі школи.

Коротко об НМТ-2024