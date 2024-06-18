Подать заявление можно во временном экзаменационном центре до выхода из него через ответственного за центр в день проведения экзамена. Рассматривают заявления о нарушении процедуры регламентные комиссии.

Смотрите также НМТ-2024: где найти пробный тест по украинскому языку, математике, истории Украины

Какие возможные результаты рассмотрения заявления

Рассматривать заявление комиссия будет в течение трех рабочих дней с учетом дня его поступления.

По результатам рассмотрения заявления о нарушении процедуры регламентная комиссия принимает одно из следующих решений:

отказать в удовлетворении заявления в связи с неподтверждением факта нарушения процедуры проведения тестирования; отказать в удовлетворении заявления в связи с тем, что выявленное нарушение процедуры проведения НМТ не влияет на объективность результата НМТ; считать выявленное нарушение процедуры проведения НМТ, предусмотренной разделом VI настоящего Порядка, таким, что влияет на объективность результата НМТ.

В случае принятия такого решения регламентная комиссия также принимает решение:

подать ходатайство в апелляционную комиссию об аннулировании результатов НМТ из-за допущения в отношении участника тестирования нарушения процедуры проведения НМТ;

допустить участника НМТ к прохождению НМТ во время дополнительных сессий в случае удовлетворения апелляционной комиссией ходатайства об аннулировании результатов тестирования.

Решение об отказе по результатам рассмотрения заявления о нарушении процедуры (как выписка из протокола заседания регламентной комиссии) направляют на электронный адрес заявителя на следующий рабочий день после его принятия.

Ходатайство об аннулировании результатов НМТ из-за допущения в отношении участника тестирования нарушения процедуры проведения НМТ направляют в апелляционную комиссию на следующий рабочий день после принятия соответствующего решения.

Региональный центр информирует участника НМТ о принятом апелляционной комиссией решении не позднее следующего рабочего дня после его получения.

Смотрите также Руководительница УЦОКО пожаловалась на проблему списывания во время национального мультитеста

Можно ли обжаловать решение регламентной комиссии

Участник НМТ может обжаловать решение регламентной комиссии по результатам рассмотрения заявления о нарушении процедуры, принятое в отношении него, путем подачи в апелляционную комиссию заявления об обжаловании решения регламентной комиссии.

Соответствующее заявление надо отправить в электронной форме на адрес электронной почты апелляционной комиссии не позднее чем через три рабочих дня с даты отправки решения региональным центром (датой его подачи считают дату отправки входящего письма, зафиксированного в электронном ящике Украинского центра). Заявление должны рассмотреть в течение пяти рабочих дней со дня его поступления.

Дистанційна школа "Оптіма" увійшла у рейтинг найкращих освітніх закладів України за результатами НМТ-2023 року. Це ще раз підкреслює високу якість навчання та ефективність підходів, що використовують викладачі школи.

В заявлении по обжалованию решения регламентной комиссии надо указать:

фамилию, имя, отчество (при наличии) заявителя;

РНОКПП (при наличии), а в случае его отсутствия – номер документа, на основании которого осуществили регистрацию;

дату прохождения НМТ, процедуру проведения которого оспаривают, с указанием изменения;

номер контактного телефона;

обоснование причины обжалования решения регламентной комиссии;

дату составления заявления.

Заявление об обжаловании решения регламентной комиссии должен заверить личной подписью участник НМТ, который ее подает, и подать вместе с копией соответствующей выписки из протокола заседания регламентной комиссии.

По результатам рассмотрения заявления об обжаловании решения регламентной комиссии апелляционная комиссия принимает одно из следующих решений:

удовлетворить заявление и допустить участника НМТ к прохождению тестирования во время дополнительных сессий;

отказать в удовлетворении заявления в связи с неподтверждением факта нарушения процедуры проведения НМТ или в связи с тем, что выявленное нарушение процедуры проведения НМТ не влияет на объективность результата НМТ.

Информация о результатах рассмотрения заявления об обжаловании решения регламентной комиссии направляется в течение пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения участнику НМТ как выписка из протокола на электронный адрес.