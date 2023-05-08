Які помилки з української мови зіпсують ваш результат на НМТ-2023

Через місяць в Україні розпочнеться основна сесія національного мутипредметного тесту. Тож випускники ще більше зосереджені на підготовці до тестування.

При цьому їм варто вивчити найпоширеніші помилки своїх попередників і не повторювати їх. А 24 Канал у цьому допоможе.

Важливо НМТ та вступна кампанія 2023: все, що мають знати абітурієнти

Які помилки на НМТ-2023 не варто робити

У 2023 році українську мову складатимуть усі випускники як обов'язковий предмет. Тож абітурієнтам варто добре вивчити правила та не допускати поширених помилок.

Так, часто випускники неправильно утворюють форми ступенів порівняння.

Як не варто утворювати ступені порівняння прикметників

вживати слово "самий"

Дуже часто українці утворюють форми ступенiв порiвняння прикметникiв за допомогою слова "самий". Тому запам'ятайте: не самий кращий – а найкращий.

змішування форм ступенів порівняння

Також не варто змішувати форми ступенів порівняння. Не можна казати "більш простіший", "найбільш розумніший". При цьому мовознавці радять все ж казати не "більш простий" та "найбільш розумний", а "простіший" та "найрозумніший".

утворювати ступені порівняння від прикметників з абсолютною ознакою

Не можна утворювати форми ступенів порівняння від прикметників з абсолютною ознакою. Тобто не варто казати "більш хворий" чи "хворіший" або ж "найпорожніший".

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Вступна кампанія – 2023: коротко