Нащо "зайцю стоп-сигнал": звідки взялася фраза та що вона означає

Чимало крилатих висловів поширилися з книг, фільмів та навіть мультиків, і, звісно, спостережень за природою. А ще – набули іншого змісту.

Чули кумедну фразу "потрібне, як зайцю стоп-сигнал" – звідки вона взялася та що означає, розповідає 24 Канал.

Дивіться також "Вибачте за мою французьку": що означає та яка історія відомої фрази

Чому стоп-сигнал, та чому зайцеві

У кожному поколінні є свої крилаті фрази. Але є універсальні, які переходять з покоління в покоління, хоча губитися згадка про те, звідки вони взялися.

Фраза "потрібне, як зайцю стоп-сигнал" – це ідіоматичний вислів, який означає, що щось абсолютно непотрібне, зайве, безглузде чи не на часі або не має жодної цінності.

Щодо теорії її виникнення то найлогічніша – на основі спостереження за природою та поведінкою тварин.

Заєць – тварина полохлива, і коли вона лякається, то з перестраху біжить, не розуміючи дороги, й жодні заборони його не зупинять. Крім того, має таку особливість – ввечері, потрапляючи у смугу світла фар автівки, не може втекти на узбіччя.

Ну і звісно, заєць не має автомобіля і не користується дорогами, де є стоп-сигнали. Тому для нього стоп-сигнал є абсолютно безглуздим і непотрібним вказівником. Та навіть коли заєць вибігає на дорогу – стоп-сигнал для нього не є забороною.

Можна зустріти версію, що ця фраза поширилась разом з мультиком "Ну постривай". Її можна почути у кількох фільмах. А з українських політиків цей вислів полюбляє Олег Ляшко.

Зайцю байдуже на стоп-сигнал / Freepik

Фраза "потрібен, як зайцю стоп-сигнал" використовується в розмовній мові для підкреслення марності чогось. Наприклад:

"Ця порада мені потрібна, як зайцю стоп-сигнал."

"Твої виправдання потрібні, як зайцю стоп-сигнал."

"Цей подарунок мені потрібен, як зайцю стоп-сигнал."

Цікаво, що подібних фраз немало в різних мовах. Ось, наприклад, ще кілька варіантів з тим же значенням, "потрібно, як":

як зайцеві бубон;

як рибці парасолька;

need smth like a fish needs a bicycle (як рибі велосипед);

потрібне, як корові сідло;

як п'яте колесо до воза;

як собаці п'ята нога;

як сліпому дзеркало;

не приший кобили хвіст.

Є ще кілька цікавих фраз, які поширилися в радянський час. Як, наприклад, вислів "кіно і німці", про значення й історію якого писали раніше.