Чи можуть батьки забрати дитину зі шкільного укриття під час тривоги

Освітній омбудсмен Надія Лещик розповіла, чи можуть батьки забрати дитину зі шкільного укриття під час повітряної тривоги. Вона наголошує: педагоги відповідальні за дітей під час освітнього процесу.

Про це пані омбудсмен сказала в інтерв’ю Еспресо.

Чи можна забрати дитину з укриття в час тривоги

Лещик зауважила, що є вимоги щодо експлуатації захисних споруд. І там чітко зазначено (наказ Міністерства внутрішніх справ від 09.07.2018 № 579), що вихід із захисної споруди допускають після надходження інформації про відсутність небезпеки або у разі вимушеної евакуації.

Досить часто батьки кажуть: "Я напишу записку, а ви відпустите дитину під час тривоги". Ні, так не може бути. Педагоги не мають права відпускати дітей самостійно йти додому під час повітряної тривоги,

– наголосила пані омбудсмен.

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Вона також прокоментувала ситуації, коли батьки приходять і забирають дитину з укриття. Адже тривога може безперервно тривати довго – по 5-6 годин і більше, а педагоги змушені перебувати з учнями в укритті, хоча у них робочий день давно закінчився.

Директори дозволяють батькам забрати дитину під їхню відповідальність за певних умов. Є школи, які заводять журнал, в якому батько чи мати розписуються, коли забирають дитину, є школи, які вимагають від батьків відповідну заяву. І далі уже батьки відповідальні за те, що ведуть кудись дитину під час повітряної тривоги,

– додала Лещик.

За її словами, це суперечливі моменти, які за більш як 4 роки повномасштабної війни досі остаточно не узгоджені.