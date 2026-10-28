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Освіта Освіта в Україні Чи можуть батьки забрати дитину зі шкільного укриття під час тривоги
28 жовтня, 15:37
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Чи можуть батьки забрати дитину зі шкільного укриття під час тривоги

Марія Волошин

Освітній омбудсмен Надія Лещик розповіла, чи можуть батьки забрати дитину зі шкільного укриття під час повітряної тривоги. Вона наголошує: педагоги відповідальні за дітей під час освітнього процесу.

Про це пані омбудсмен сказала в інтерв’ю Еспресо

Чи можна забрати дитину з укриття в час тривоги

Лещик зауважила, що є вимоги щодо експлуатації захисних споруд. І там чітко зазначено (наказ Міністерства внутрішніх справ від 09.07.2018 № 579), що вихід із захисної споруди допускають після надходження інформації про відсутність небезпеки або у разі вимушеної евакуації. 

Досить часто батьки кажуть: "Я напишу записку, а ви відпустите дитину під час тривоги". Ні, так не може бути. Педагоги не мають права відпускати дітей самостійно йти додому під час повітряної тривоги, 
– наголосила пані омбудсмен.

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Вона також прокоментувала ситуації, коли батьки приходять і забирають дитину з укриття. Адже тривога може безперервно тривати довго – по 5-6 годин і більше, а педагоги змушені перебувати з учнями в укритті, хоча у них робочий день давно закінчився. 

Директори дозволяють батькам забрати дитину під їхню відповідальність за певних умов. Є школи, які заводять журнал, в якому батько чи мати розписуються, коли забирають дитину, є школи, які вимагають від батьків відповідну заяву. І далі уже батьки відповідальні за те, що ведуть кудись дитину під час повітряної тривоги, 
– додала Лещик. 

За її словами, це суперечливі моменти, які за більш як 4 роки повномасштабної війни досі остаточно не узгоджені.

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