МОН працює над новою концепцією розвитку позашкільної освіти

Позашкільна освіта може стати важливим інструментом швидких адаптивних рішень у сфері освіти. У цьому переконані у Міністерстві освіти і науки України.

Про це повідомив перший заступник міністра освіти і науки України Євген Кудрявець під час конференції у Києві.

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Позашкільна освіта має стати центром розвитку громади

Посадовець наголосив, що МОН дивиться на позашкільну освіту як на дуже важливий інструмент дуже швидких адаптивних рішень.

Позашкільна освіта має стати центром розвитку громади,

– акцентував заступник Лісового.

За його словами, на відміну від школи, ухвалення рішень у позашкільній освіті може бути швидшим.

Кудрявець також заявив, що міністерство разом із громадськістю працює над новою концепцією розвитку позашкільної освіти.