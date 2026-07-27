"Позаяк": красиве українське слово, яке незаслужено забули

Перед вами слово, яке часто можна побачити в книжках, статтях чи виступах, але рідко почути в повсякденній розмові. Через це багато хто сприймає його як застаріле.

Чи траплялося вам слово "позаяк"? Одні вважають його застарілим, інші – надто книжним, а дехто взагалі не знає, що воно означає. Розповідаємо про нього з посиланням на пояснення Миколи Пилинського.

Що означає слово "позаяк" і коли варто його вживати?

Українська мова багата на слова, які звучать вишукано, але водночас залишаються зрозумілими не кожному. Одне з них – "позаяк". Воно нерідко трапляється в художній літературі, публіцистиці та офіційних текстах, проте багато людей уникають його, вважаючи архаїзмом. Чи справді це так?

Що означає "позаяк"? Позаяк – це підрядний сполучник, який означає:

"бо";

"оскільки";

"тому що";

"через те що".

Наприклад:

"Позаяк надворі почалася злива, ми залишилися вдома."

"Я не зміг прийти, позаяк захворів."

"Позаяк часу було обмаль, рішення довелося ухвалювати швидко."

У всіх цих реченнях слово "позаяк" легко можна замінити на "бо" або "оскільки", не змінюючи змісту.

Звідки походить це слово і чи воно не застаріле?

Мовознавці пояснюють, що "позаяк" – давній український сполучник, утворений із компонентів "по", "за" і "як". Первісне його значення поступово перетворилося на причиновий сполучник – "тому що", "оскільки".

Мовознавиць Микола Пилинський навіть опублікував статтю-розслідування: "Чи слово є таке вкраїнське – позаяк (До історії слова "позаяк" в українській мові)". І у ній наводить цікавий факт, що стосовно цього слова точилися суперечки у київському українському клубі "Родина". А видатний поет-академік Максим Рильський у своїй поемі "Мандрівка в молодість", відобразив її суть, було це в гімназіальні роки поета, десь наприкінці першого десятиліття ХХ століття:

"...Там кожної пори

Могли ви бачити бухгалтера й поета,

Що замість випивки чи карточної гри

Вели завзятий спір (така вже в нас прикмета!)

Чи слово є таке вкраїнське – позаяк?

І аргумент лунав: у нас не кажуть так!".

Вважалося, що словом користувалися переважно на Заході України, і вперше зустрічається воно у словнику Є. Желехівського (Львів, 1886), де послідовно вміщують не тільки "позаяк", а й його відповідник, а почасти й синонім "позатак" (як оскільки – остільки).

Слово можна зустріти в українській літературній мові понад сто років. За нашими спостереженнями, крім Івана Франка, Володимира Стефаника, Михайла Коцюбинського, Володимир Самійленка, його наприкінці ХІХ – на початку XX століть досить широко вживали також Михайло Старицький, Олена Пчілка, Михайло Драгоманов, Микола Лисенко, причому вживали як цілком нейтральне літературне слово в значенні "тому що", "оскільки", "через те що". "Позаяк" можна зустріти не лише у творах, а й у приватному листуванні інтелігенції того часу, тобто воно було у вжитку.

В радянський час сполучник "позаяк" залишився в усному мовленні, але художніх текстах набув статусу – "стилістично марковане слово". Найчастіше його почали вживати жартівливо або й з виразною іронією.

У "Словнику української мови" 1975 року слово "позаяк" має позначки "застаріле" і "жартівливе", адже в живому мовленні його вживають рідше, ніж колись. Водночас сучасні словники й письменники продовжують активно його використовувати, тому назвати його "неправильним" або "мертвим" не можна. ба більше, його за цікаве звучання варто активніше використовувати у публічному просторі та щоденному мовленні.

Якщо ви не чули це слово як сполучник, то точно чули як прізвище – Позаяк, точніше псевдо, відомого поета – Юрко Позаяк.

Чули ці відомі слова Позаяка: дивіться відео

Слово "позаяк" означає "бо", "оскільки", "тому що". Хоч воно не належить до найуживаніших у сучасному повсякденному мовленні, це цілком нормативний український сполучник із давньою історією. Тож не бійтеся використовувати його, коли хочете зробити свій текст багатшим і стилістично виразнішим.