Случалось ли вам слово "поскольку"? Одни считают его устаревшим, другие слишком книжным, а некоторые вообще не знают, что оно означает. Рассказываем о нем со ссылкой на объяснение Николая Пилинского.
Что означает слово "поскольку" и когда стоит его употреблять?
Украинский язык богат словами, которые звучат изысканно, но одновременно остаются понятными не каждому. Одно из них – "поскольку" . Оно нередко встречается в художественной литературе, публицистике и официальных текстах, однако многие избегают его, считая архаизмом. Действительно ли это так?
Что означает "поскольку"? Так как это подрядный союз, который означает:
- "ибо";
- "поскольку";
- "потому что";
- "из-за того, что".
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- "Поскольку на улице начался ливень, мы остались дома."
- "Я не смог прийти, поскольку заболел."
- "Поскольку времени было мало, решение пришлось принимать быстро."
Во всех этих предложениях слово "поскольку" легко можно заменить на "ибо" или "поскольку" , не изменяя содержания.
Откуда происходит это слово и не устарело ли оно?
Языковеды объясняют, что "позаяк" - древний украинский союз, образованный из компонентов "по" , "за" и "як" . Первоначальное его значение постепенно превратилось в причинный союз – "потому что", "поскольку".
Языковед Николай Пилинский даже опубликовал статью-расследование: "Есть ли слово такое украинское – потому что (К истории слова "поскольку" в украинском языке)". И в ней приводит интересный факт, что по этому слову шли споры в киевском украинском клубе "Родина". А выдающийся поэт-академик Максим Рыльский в своей поэме "Путешествие в молодость", отразивший ее суть, было это в гимназиальные годы поэта, где-то в конце первого десятилетия ХХ века:
"...Там кожної пори
Могли ви бачити бухгалтера й поета,
Що замість випивки чи карточної гри
Вели завзятий спір (така вже в нас прикмета!)
Чи слово є таке вкраїнське – позаяк?
І аргумент лунав: у нас не кажуть так!".
Считалось, что словом пользовались преимущественно на Западе Украины, и впервые встречается оно в словаре Е. Желеховского (Львов, 1886), где последовательно вмещают не только "позаяк", но и его соответствие, а отчасти и синоним "позатак" (как поскольку – постольку).
Слово можно встретить в украинском литературном языке более ста лет. По нашим наблюдениям, кроме Ивана Франко, Владимира Стефаника, Михаила Коцюбинского, Владимир Самойленко, его в конце XIX – в начале XX веков довольно широко употребляли также Михаил Старицкий, Елена Пчилка, Михаил Драгоманов, Николай Лысенко, причем употребляли как вполне нейтральное литературное слово в смысле. "Поскольку" можно встретить не только в произведениях, но и в частной переписке интеллигенции того времени, то есть она была в употреблении.
В советское время союз "позаяк" остался в устной речи, но художественных текстах приобрел статус – "стилистически маркированное слово". Чаще его начали употреблять шутливо или с выразительной иронией.
В "Словаре украинского языка" 1975 года слово "позаяк" имеет отметки "устаревшее" и "шутливое" , ведь в живой речи его употребляют реже, чем когда-либо. В то же время, современные словари и писатели продолжают активно его использовать, поэтому назвать его "неправильным" или "мертвым" нельзя. более того, его за интересное звучание следует активнее использовать в публичном пространстве и ежедневной речи.
Если вы не слышали это слово как союз, то точно слышали как фамилию – Позаяк, вернее псевдо, известного поэта – Юрко Позаяк.
Слышали эти известные слова Позаяк: смотрите видео
Слово "позаяк" означает "ибо", "поскольку", "потому что" . Хотя оно не относится к наиболее употребительным в современной повседневной речи, это вполне нормативный украинский союз с древней историей. Не бойтесь использовать его, когда хотите сделать свой текст богаче и стилистически выразительнее.