Отримають по 100 тисяч гривень: у Львові відзначать найкращих педагогів

У Львові педагогам пропонують подавати заявки на Освітню премію. Переможці отримають значні премії.

Львівська міська рада вже відкрила реєстрацію. Про це повідомили на сторінці міського департаменту освіти та культури.

Хто може подати заявку на премію

Освітян закликають поділитися своєю історією успіху.

Розкажіть про свої досягнення та отримайте звання найкращого педагога Львова. Ми знову шукаємо талановитих, креативних і відданих своїй справі освітян, щоб відзначити їхню щоденну працю, професійні здобутки та любов до дітей. І, звісно ж, нагородити гідною винагородою,

– повідомили у департаменті.

У межах цієї премії 147 освітян отримають по 35 тисяч гривень. Трьома головними винагородами відзначають найкращого вчителя школи, вихователя садочка та керівника гуртка в позашкіллі. Вони отримають по 100 тисяч гривень кожен.

Як відбуватиметься конкурс

Конкурс відбуватиметься у межах трьох етапів:

1. Реєстрація до 20 листопада. Освітяни мають заповнити реєстраційну форму, розказати про себе, свій професійний досвід і досягнення та додати мотиваційне відео.

2. Можливість продемонструвати свій педагогічний талант у дії: буде практичне заняття з дітьми.

3. Фінальне інтерв’ю з журі, де буде нагода розповісти більше про себе, свої цінності та підходи до роботи.

Переможців оголосять до кінця року.