Получат по 100 тысяч гривен: во Львове наградят лучших педагогов

Премии для учителей / Фото Марии Волошин, 24 Канал
Во Львове педагогам предлагают подавать заявки на получение Образовательной премии. Победители получат значительные премии.
Львовский городской совет уже открыл регистрацию. Об этом сообщили на странице городского департамента образования и культуры.
Кто может подать заявку на премию
Педагогов призывают поделиться своей историей успеха.
Расскажите о своих достижениях и получите звание лучшего педагога Львова. Мы вновь ищем талантливых, креативных и преданных своему делу педагогов, чтобы отметить их ежедневный труд, профессиональные достижения и любовь к детям. И, конечно же, наградить достойным вознаграждением
В рамках этой премии 147 педагогов получат по 35 тысяч гривен. Тремя главными наградами отмечают лучшего школьного учителя, воспитателя детского сада и руководителя кружка в системе внешкольного образования. Они получат по 100 тысяч гривен каждый.
Как будет проходить конкурс
Конкурс будет проходить в три этапа:
1. Регистрация до 20 ноября. Педагоги должны заполнить регистрационную форму, рассказать о себе, своем профессиональном опыте и достижениях, а также приложить мотивационное видео.
2. Возможность продемонстрировать свой педагогический талант в действии: состоится практическое занятие с детьми.
3. Финальное интервью с жюри, где будет возможность рассказать больше о себе, своих ценностях и подходах к работе.
Победителей объявят до конца года.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter