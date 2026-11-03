Получат по 100 тысяч гривен: во Львове наградят лучших педагогов

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Львовский городской совет уже открыл регистрацию. Об этом сообщили на странице городского департамента образования и культуры.

Кто может подать заявку на премию

Педагогов призывают поделиться своей историей успеха.

Расскажите о своих достижениях и получите звание лучшего педагога Львова. Мы вновь ищем талантливых, креативных и преданных своему делу педагогов, чтобы отметить их ежедневный труд, профессиональные достижения и любовь к детям. И, конечно же, наградить достойным вознаграждением– сообщили в департаменте.

В рамках этой премии 147 педагогов получат по 35 тысяч гривен. Тремя главными наградами отмечают лучшего школьного учителя, воспитателя детского сада и руководителя кружка в системе внешкольного образования. Они получат по 100 тысяч гривен каждый.

Как будет проходить конкурс

Конкурс будет проходить в три этапа:

1. Регистрация до 20 ноября. Педагоги должны заполнить регистрационную форму, рассказать о себе, своем профессиональном опыте и достижениях, а также приложить мотивационное видео.

2. Возможность продемонстрировать свой педагогический талант в действии: состоится практическое занятие с детьми.

3. Финальное интервью с жюри, где будет возможность рассказать больше о себе, своих ценностях и подходах к работе.

Победителей объявят до конца года.