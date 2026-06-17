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Освіта Освіта в Україні Учасники НМТ можуть отримувати 10 тисяч щомісяця: які бали потрібно набрати
17 червня, 15:24
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Учасники НМТ можуть отримувати 10 тисяч щомісяця: які бали потрібно набрати

Марія Волошин

Учасники НМТ можуть отримувати щомісячну президентську стипендію. Її розмір становить 10 тисяч гривень.

Але для цього потрібно отримати високі бали на національному мультитесті. Про це повідомили у Фонді Президента України з підтримки освіти, науки та спорту. 

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Які бали забезпечать стипендію?

Випускники шкіл, які отримають 185 балів і вище з кожного предмета НМТ, отримають щомісячну президентську стипендію у розмірі 10 тисяч гривень.

При цьому для отримання таких виплат потрібно стати студентом українського вишу. 

Стипендію виплачуватимуть протягом усього першого року навчання у виші.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

У Фонді наголошують: якщо ви як учасник НМТ докладете зусиль та продемонструєте хороший результат, держава вас обов'язково підтримає та заохотить.

Будемо раді бачити кожного в українському університеті, 
– зазначили у Фонді. 

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Що відомо про НМТ у 2026 році?

  • Цьогоріч НМТ відбувається протягом одного дня.
  • Основна сесія стартувала 20 травня і триватиме до 25 червня.
  • Додаткова триватиме протягом 17 – 24 липня.
  • Учасники тестування проходять перевірку знань з 4 предметів. Три є обов'язковими і один – на вибір.
  • Цьогоріч випускники шкіл минулих років зможуть вступати до вишів за результати НМТ не лише 2026 року, а й 2023, 2024, 2025 років.
  • Місце, дату та час проведення НМТ варто шукати у персональних запрошеннях, розміщених у персональних кабінетах учасників НМТ.

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