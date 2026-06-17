Учасники НМТ можуть отримувати 10 тисяч щомісяця: які бали потрібно набрати

Учасники НМТ можуть отримувати щомісячну президентську стипендію. Її розмір становить 10 тисяч гривень.

Але для цього потрібно отримати високі бали на національному мультитесті. Про це повідомили у Фонді Президента України з підтримки освіти, науки та спорту.

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Які бали забезпечать стипендію?

Випускники шкіл, які отримають 185 балів і вище з кожного предмета НМТ, отримають щомісячну президентську стипендію у розмірі 10 тисяч гривень.

При цьому для отримання таких виплат потрібно стати студентом українського вишу.

Стипендію виплачуватимуть протягом усього першого року навчання у виші.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

У Фонді наголошують: якщо ви як учасник НМТ докладете зусиль та продемонструєте хороший результат, держава вас обов'язково підтримає та заохотить.

Будемо раді бачити кожного в українському університеті,

– зазначили у Фонді.

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Що відомо про НМТ у 2026 році?