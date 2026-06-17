Учасники НМТ можуть отримувати 10 тисяч щомісяця: які бали потрібно набрати
Учасники НМТ можуть отримувати щомісячну президентську стипендію. Її розмір становить 10 тисяч гривень.
Але для цього потрібно отримати високі бали на національному мультитесті. Про це повідомили у Фонді Президента України з підтримки освіти, науки та спорту.
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Які бали забезпечать стипендію?
Випускники шкіл, які отримають 185 балів і вище з кожного предмета НМТ, отримають щомісячну президентську стипендію у розмірі 10 тисяч гривень.
При цьому для отримання таких виплат потрібно стати студентом українського вишу.
Стипендію виплачуватимуть протягом усього першого року навчання у виші.
НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!
У Фонді наголошують: якщо ви як учасник НМТ докладете зусиль та продемонструєте хороший результат, держава вас обов'язково підтримає та заохотить.
Будемо раді бачити кожного в українському університеті,
– зазначили у Фонді.
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Що відомо про НМТ у 2026 році?
- Цьогоріч НМТ відбувається протягом одного дня.
- Основна сесія стартувала 20 травня і триватиме до 25 червня.
- Додаткова триватиме протягом 17 – 24 липня.
- Учасники тестування проходять перевірку знань з 4 предметів. Три є обов'язковими і один – на вибір.
- Цьогоріч випускники шкіл минулих років зможуть вступати до вишів за результати НМТ не лише 2026 року, а й 2023, 2024, 2025 років.
- Місце, дату та час проведення НМТ варто шукати у персональних запрошеннях, розміщених у персональних кабінетах учасників НМТ.