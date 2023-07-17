Мотиваційний лист вступника: у МОН пояснили, як його правильно подати

Цього року усім вступникам потрібно подати мотиваційний лист. Міністерство освіти пояснило процедуру, аби ніхто не наробив помилок.

Мотиваційні листи можуть не подавати лише ті, хто вступає на магістратуру на спеціальність "Публічне управління та адміністрування за державним замовленням Національного агентства України з питань державної служби". Усім іншим абітурієнтам важливо подати цей документ при вступі.

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Як подати мотиваційний лист

Мотиваційний лист можна подати у будь-якій зручній формі: одразу до закладу освіти чи в електронному кабінеті. Документ можна подати до кожної заяви у розділі "Подача заяв на вступ".

Бакалаври, молодші бакалаври та окремі вступники на магістратуру можуть подавати мотиваційні листи вже з 19 липня. З 31 липня ця опція буде доступна усім, хто вступає на магістратуру.

Вступникам нагадують – кожен виш має свої вимоги до мотиваційного листа. Вони повинні бути доступними на сайті університету в розділі "Вимоги". Якщо лист не зберігається з першого разу, процедуру потрібно повторити, адже причина може ховатися у надто тривалій роботі з документом.

Текст мотиваційного листа не повинен перевищувати 20 тисяч символів. Після подання заяви відредагувати його вже неможливо.