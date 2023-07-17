Мотиваційні листи можуть не подавати лише ті, хто вступає на магістратуру на спеціальність "Публічне управління та адміністрування за державним замовленням Національного агентства України з питань державної служби". Усім іншим абітурієнтам важливо подати цей документ при вступі.

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Як подати мотиваційний лист

Мотиваційний лист можна подати у будь-якій зручній формі: одразу до закладу освіти чи в електронному кабінеті. Документ можна подати до кожної заяви у розділі "Подача заяв на вступ".

Бакалаври, молодші бакалаври та окремі вступники на магістратуру можуть подавати мотиваційні листи вже з 19 липня. З 31 липня ця опція буде доступна усім, хто вступає на магістратуру.

Вступникам нагадують – кожен виш має свої вимоги до мотиваційного листа. Вони повинні бути доступними на сайті університету в розділі "Вимоги". Якщо лист не зберігається з першого разу, процедуру потрібно повторити, адже причина може ховатися у надто тривалій роботі з документом.

Текст мотиваційного листа не повинен перевищувати 20 тисяч символів. Після подання заяви відредагувати його вже неможливо.