Нововведення 2026: що мають знати вступники про пріоритетності у магістратурі

Цьогоріч в Україні дещо змінили правила вступної кампанії. Зміни стосувалися і вступу на магістратуру.

Зокрема додали пріоритетності. 24 Канал розповідає про ці нововведення 2026 року.

Як змінилися умови вступу на магістратуру

Для вступу на магістерську програму абітурієнти складають:

єдиний вступний іспит (ЄВІ), який складається з тесту загальної навчальної компетентності (ТЗНК) та випробування з іноземної мови;

залежно від спеціальності: єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) та/або єдиний державний кваліфікаційний іспит (ЄКІ) або фаховий іспит на бакалавраті.

Також для вступу на магістратуру у 2026 році абітурієнти можуть використовувати результати ЄВІ 2025 та 2024 років, а також оцінювання ЄФВВ за 2025 рік.

Що важливо, цьогоріч система пріоритетів діє не лише для вступників на бакалаврат, а й на магістратуру – і на бюджет, і на контракт. Так абітурієнти з більшою імовірністю зможуть потрапити в омріяний виш і на бажану спеціальність.

Що відомо про пріоритети в магістратуру

2026 року усього можна реєструвати 10 заяв на вступ, 5 з яких – на бюджет. Вступники до магістратури призначатимуть пріоритетність заявам не лише на бюджет, а й на контракт. Усі заяви братимуть участь в адресному розміщенні, зазначає Education.ua.

Пріоритетність – це порядок ваших заяв, який показує, куди ви хочете вступити найбільше, а куди – менше. Пріоритетність визначає, які з поданих заяв система розглядатиме першою й наступними під час розподілу місць у магістратуру. Усього абітурієнти матимуть 10 пріоритетів, які можуть розподілити між заявами на бюджет і контракт. В електронному кабінеті потрібно розставити свої заяви від найважливішої до найменш бажаної.

Розподіл місць у магістратуру відбувається не вручну, а автоматично за конкурсним балом. Однак саме пріоритетність, яку призначає вступник, вказує на черговість, за якою алгоритм розглядає заяви. Загалом система намагатиметься зарахувати вступника на найвищий можливий пріоритет, куди вистачить вашого конкурсного бала.

Змінити пріоритет в заяві, яку вже зареєстрував університет, не можна. Можна лише скасувати заяву, але тоді не можна буде подати іншу заяву із таким самим пріоритетом.