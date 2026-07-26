Про правила конкурсного відбору та зарахування інформує Education.ua.

Які правила та дати вступу на магістратуру у 2026 році

Після того, як вступник обрав спеціальність для вступу, він мав зареєструватися на ЄВІ та ЄФВВ. Реєстрація на іспити відбувалася у такі дати:

23 квітня – 14 травня – основний період реєстрації;

26 – 28 травня – додатковий період реєстрації.

Зареєструватися можна було очно в закладі освіти або надіславши електронні копії документів на електронну пошту приймальної комісії будь-якого вишу.

Дати проведення ЄВІ та ЄФВВ у 2026 році такі:

26 червня – 14 липня – основна сесія;

3 – 21 серпня – додаткова сесія.

У 2026 році прохідний бал з ЄВІ в магістратуру – по 5 тестових балів з кожного блоку: тесту з іноземної мови та ТЗНК. Прохідний бал ЄФВВ – 35 тестових балів.

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Які іспити вам потрібно скласти

Вступ до магістратури починається з реєстрації на зовнішні іспити: єдиний вступний іспит (ЄВІ), єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ), єдиний державний кваліфікаційний іспит, фаховий іспит або фаховий залік.

Єдиний вступний іспит, або ж ЄВІ, складають усі вступники до магістратури, за винятком пільгових категорій вступників, які мають право замінити зовнішнє тестування на внутрішній іспит безпосередньо в закладі освіти.

Єдине фахове вступне випробування, або є ЄФВВ – це зовнішнє тестування для вступу до магістратури, яке оцінює рівень підготовленості з фаху.

Фаховий іспит – це випробування при вступі до вишу, що оцінює попередні знання зі спеціальності та готовність до навчання в магістратурі за певними освітніми програмами. Якщо ЄФВВ – це зовнішній іспит, що проводить УЦОЯО в центрах тестування, фаховий іспит вступники складають безпосередньо у тому закладі, куди вступають.

Фаховий залік – це форма випробування при вступі до магістратури за спеціалізаціями спеціальності В11 "Філологія" та міждисциплінарними програмами. За фаховий залік не ставиться оцінка, лише "Зараховано" або "Не зараховано".

Коли подавати заяви на вступ

Подання заяв на вступ триватиме протягом 7 – 22 серпня через електронний кабінет вступника на сайті Єдиної державної електронної бази з питань освіти. Загалом можна подати до 5 заяв на бюджет та до 10 заяв за всіма формами фінансування. У 2026 році усім заявам вступники мають проставити пріоритети.

Вступники беруть участь у конкурсному відборі на основі свого конкурсного бала – чим вищий бал, тим більше шансів на вступ. Конкурсний бал розраховується на основі результатів ЄВІ, ЄФВВ, ЄДКІ та інших іспитів.

Як і коли виконати рекомендації до зарахування

До 25 серпня 2026 року на сайті ЄДЕБО оприлюднять рейтингові списки, а вступники отримають рекомендації до зарахування. Вступники, які вподобають свої рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування до 28 серпня – підтвердити вибір місця навчання в електронному кабінеті та надіслати через кабінет копії необхідних документів.

Вступників, які виконають вимоги, зарахують на навчання до 29 серпня.

Після розподілу місць за заявами з пріоритетами рекомендації до зарахування отримають й інші вступники. Їм також потрібно виконати вимоги до зарахування, та вони мають трохи більше часу – зазвичай до 14 вересня (але варто терміни уточнити в приймальній комісії, раптом потрібно якнайшвидше подати документи).