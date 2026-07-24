Вступна кампанія до магістратури у 2026 році вже триває. Розповідаємо, які документи знадобляться та де перевірити офіційну інформацію, з посиланням на Оsvita.ua.

Які документи потрібні для вступу до магістратури у 2026 році?

Після складання ЄВІ та ЄФВВ вступникам необхідно зареєструвати електронний кабінет, подати заяви та підготувати пакет документів для зарахування.

Перелік документів визначений Порядком прийому до закладів вищої освіти у 2026 році та правилами прийому конкретного університету. У більшості випадків вступнику необхідно мати:

документ, що посвідчує особу (ID-картка або паспорт);

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП, за наявності);

диплом бакалавра (або іншого освітнього ступеня, що дає право на вступ до магістратури) та додаток до нього;

результати ЄВІ та, за потреби, ЄФВВ або інших вступних випробувань відповідно до спеціальності;

військово-обліковий документ;

документи, що підтверджують право на пільги або спеціальні умови вступу, якщо відповідні відомості відсутні в державних реєстрах;

2 – 3 фотокартки розміром 3×4 см (у деяких університетах просять підписати їх на звороті).

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Куди подаються документи?

Усі заяви на вступ до магістратури у 2026 році подаються через електронний кабінет вступника на порталі ЄДЕБО. Саме там можна:

створити електронний кабінет та завантажити необхідні документи;

подати заяви на обрані спеціальності; і відстежувати статус кожної;

отримати рекомендацію до зарахування.

У цьому році вступники подаватимуть заяви тільки в електронній формі.

Подати документи без створення електронного кабінету вступника можна лише в окремих випадках. Зокрема, якщо:

вступник є іноземцем або особою без громадянства (крім тих, хто має посвідку на постійне проживання в Україні);

подається документ про освіту, виданий за кордоном;

документ про попередню освіту виданий до запровадження фотополімерних технологій;

заяву подають після завершення роботи електронних кабінетів;

зареєструвати електронний кабінет або подати заяву онлайн неможливо з технічних чи інших підтверджених причин.

Чи потрібно подавати оригінали документів?

Після отримання рекомендації до зарахування вступник має виконати вимоги закладу вищої освіти. Залежно від університету це може бути підтвердження місця навчання через електронний кабінет, накладення кваліфікованого електронного підпису або особисте подання необхідних документів. Остаточний порядок визначає приймальна комісія конкретного ЗВО.

Які документи потрібні після рекомендації до зарахування?

Після того як в електронному кабінеті з'явиться рекомендація до зарахування, потрібно виконати вимоги обраного вишу. Зазвичай для оформлення особової справи вступники подають оригінали документів або їх завірені копії. Точний перелік документів варто уточнити на сайті чи в приймальній комісії закладу освіти.

Якщо ви вступаєте на контракт, потрібно також укласти договір про навчання. У деяких університетах після цього необхідно оплатити перший семестр – лише тоді видається наказ про зарахування.

Тим, хто продовжує навчання в тому самому університеті, де здобув ступінь бакалавра, часто не потрібно повторно подавати весь пакет документів. Особову справу можуть передати безпосередньо через деканат або інший структурний підрозділ. Однак порядок оформлення варто уточнити у своєму закладі освіти.

Також не відкладайте перевірку документів на останній момент. Якщо в них є помилки або бракує необхідних відомостей, краще виправити все завчасно. Це допоможе уникнути зайвих клопотів і затримок під час зарахування.