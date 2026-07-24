Приемная кампания в магистратуру в 2026 году уже началась. Рассказываем, какие документы понадобятся и где проверить официальную информацию, со ссылкой на Osvita.ua.

Какие документы нужны для поступления в магистратуру в 2026 году?

После сдачи ЕВІ и ЕПВИ абитуриентам необходимо зарегистрировать электронный кабинет, подать заявления и подготовить пакет документов для зачисления.

Перечень документов определен Порядком приема в высшие учебные заведения в 2026 году и правилами приема конкретного университета. В большинстве случаев абитуриенту необходимо иметь:

документ, удостоверяющий личность (ID-карта или паспорт);

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП, при наличии);

диплом бакалавра (или другой образовательной степени, дающей право на поступление в магистратуру) и приложение к нему;

результаты ЕВІ и, при необходимости, ЕПВИ или других вступительных экзаменов в соответствии со специальностью;

военно-учетный документ;

документы, подтверждающие право на льготы или особые условия поступления, если соответствующие сведения отсутствуют в государственных реестрах;

2–3 фотографии размером 3×4 см (в некоторых университетах просят подписать их на обратной стороне).

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Куда подаются документы?

Все заявления на поступление в магистратуру в 2026 году подаются через электронный кабинет абитуриента на портале ЕДЕБО. Именно там можно:

создать электронный кабинет и загрузить необходимые документы;

подать заявления на выбранные специальности; и отслеживать статус каждого из них;

получить рекомендацию к зачислению.

В этом году абитуриенты будут подавать заявления только в электронной форме.

Подать документы без создания электронного кабинета абитуриента можно лишь в отдельных случаях. В частности, если:

абитуриент является иностранцем или лицом без гражданства (кроме тех, кто имеет вид на жительство в Украине);

представляется документ об образовании, выданный за рубежом;

документ о предыдущем образовании выдан до внедрения фотополимерных технологий;

заявление подается после завершения работы электронных кабинетов;

зарегистрировать электронный кабинет или подать заявление онлайн невозможно по техническим или иным подтвержденным причинам.

Нужно ли подавать оригиналы документов?

После получения рекомендации к зачислению абитуриент должен выполнить требования высшего учебного заведения. В зависимости от университета это может быть подтверждение места обучения через электронный кабинет, проставление квалифицированной электронной подписи или личная подача необходимых документов. Окончательный порядок определяет приемная комиссия конкретного вуза.

Какие документы нужны после получения рекомендации к зачислению?

После того как в электронном кабинете появится рекомендация к зачислению, необходимо выполнить требования выбранного вуза. Обычно для оформления личного дела абитуриенты подают оригиналы документов или их заверенные копии. Точный перечень документов следует уточнить на сайте или в приемной комиссии учебного заведения.

Если вы поступаете на контракт, необходимо также заключить договор об обучении. В некоторых университетах после этого требуется оплатить первый семестр – только тогда выдается приказ о зачислении.

Тем, кто продолжает обучение в том же университете, где получил степень бакалавра, часто не нужно повторно подавать весь пакет документов. Личное дело могут передать напрямую через деканат или другое структурное подразделение. Однако порядок оформления стоит уточнить в своем учебном заведении.

Также не откладывайте проверку документов на последний момент. Если в них есть ошибки или отсутствуют необходимые сведения, лучше исправить все заранее. Это поможет избежать лишних хлопот и задержек при зачислении.