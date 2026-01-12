Приймаченко чи Примаченко: як правильно звучить прізвище художниці

Коли мовиться про українську художницю, то ми часто можемо чути як одні називають її Марією Примаченко, інші – Приймаченко. Втім, правильний варіант її прізвища лиш один.

У день народження відомої української письменниці, 24 Канал розгляне походження та написання прізвища Примаченко, посилаючись на ресурс "Горох".

Звідки походить прізвище "Приймаченко"?

12 січня 1909 року народилася українська мисткиня, автора творів химерних та казкових звірів, генійка наївного мистецтва, творами якої захоплювався Пабло Пікассо, – Марія Примаченко. Сьогодні її малюнки стали темою принтів для домашнього текстилю, одягу, посуду та дитячих іграшок, а ще її звірі оживають завдяки ШІ.

У мережі ви можете натрапити на дві версії написання прізвища мисткині – Примаченко та Приймаченко. Тому з'ясуємо, який варіант правильний та як підписувала свої роботи сама художниця.

Одразу зауважимо, що існують обидва варіанти прізвища. Спочатку звернемося до походження українського прізвища. В його основі – слово – "приймак" або ж "примак". На українських землях "приймаком" називали:

чоловіка, який після одруження йшов жити до родини дружини;

дитину, яка живе і виховується у чужій родині – названого (прийомного) сина.

Це явище було поширене в селянському побуті, адже "примак" ставав частиною нової родини, допомагав у господарстві й продовжував її рід. Від цього позначення чи соціально явища утворилося чимало прізвищ:

Приймак,

Примак,

Примачук,

Примаченко,

Примачів,

Приймаченко,

Примачишин.

А от Примаченко чи Приймаченко, буквально означає – "нащадок приймака".

Усі прізвища пов’язані з давнім соціальним явищем. У народі це слово могло мати як нейтральне, так і зневажливе забарвлення – залежно від регіону та обставин, але прізвище уже такого змісту не несе.

Молодий лев 1979 рік / https://www.wikiart.org

Яке правильне прізвище художниці?

Але повернемося до художниці. Навіть на ресурсі Вікіпедія ви можете зустріти написання Марія Оксентіївна Приймаченко (Примаченко). Ймовірно ця свідома помилка зроблена зумисно, щоб швидше реагував пошук на будь-який запит користувача.

Логіка проста: це приклад варіантності прізвищ, але офіційно закріпленим є "Примаченко". Плутанина виникає через те, що українська мова знає явище паралельних форм – наприклад, Авраменко й Овраменко, Пилипенко й Філіпенко.

Втім, художниця точно знала своє прізвище та мала документи, а ще – підписувала свої картини як: "Примаченко" або "М. Примаченко", або ж скорочено "М. П."

Художниця Марія Примаченко / https://tsikavi-fakty.com.ua

Правильне написання прізвища відомої української художниці – Примаченко, Марія Оксентіївна Примаченко – так зазначено у державних документах, енциклопедіях та на сайті її фонду. У словниках та енциклопедіях фіксується саме ця форма, хоча в історії зустрічається й варіант Приймаченко.

Що ви знаєте про Марію Примаченко?

Сьогодні День народження Марії Примаченко – геніальної української художниці, чиї фантастичні звірі та квіти стали символом українського мистецтва у світі. Її творчість поєднує наївність і глибоку філософію, а роботи експонувалися від Нью-Йорка до Венеції.

Цікаві факти про мисткиню:

Вона народилася 1909 року в селі Болотня на Київщині й усе життя залишалася в рідному краї.

Її творчість називають "наївним мистецтвом", але в картинах відчувається глибока філософія та символіка української культури.

Роблю сонячні квіти, бо люблю людей, роблю на щастя людям, щоб квіти мої були, як саме життя народу,

– говорила мисткиня про свої твори.

Закінчила лише 4 класи через хворобу (поліомієліт), але саме ця недуга відкрила їй шлях до малювання. Малювати Марія почала після, яка обмежила її рухливість, але відкрила шлях до світу фантазій.

Робота "Звірі з Болотні" у 1936 році на Всеукраїнській виставці народного мистецтва вона отримала диплом І ступеня та принесла славу "молодій колгоспній художниці". Після цієї події картини художниці побували у Москві, Парижі, Варшаві, Софії, Монреалі та Празі.

Відомі твори художниці

Її роботи захоплювали Пабло Пікассо, який називав Примаченко "геніальною українською художницею" та Марк Шагал.

У 1966 році вона отримала звання народної художниці України.

2009 рік було оголошено "Роком Марії Примаченко в Україні".

Пам’ятники присвячені художниці є у Києві, Краматорську. У Борисполі, Броварах, Краматорську на честь легендарної жінки названі вулиці.

У картинах Примаченко часто з’являються фантастичні звірі – символи добра і зла, страхів і надій, переплетені з народними орнаментами.

Назви до картин придумувала сама, часто у віршованій формі: "Куріпочки пляшуть і хліб пашуть", "Собачка Ада не боїться гада", "Ворон дві баби мав – обох обнімав", "Веснянки-роговички – веселії птички".

Частина робіт Марії Приймаченко, сильно постраждала від російського обстрілу 25 лютого 2022 року. В Історико-краєзнавчий музей в Іванкові на Київщині, прилетів один зі снарядів окупантів наприкінці лютого.

Хтось пригадає дитячу передачу "На добраніч діти", відеоряд пісні створений за сюжетами творів Марії Примаченко.

Примаченко – це не лише прізвище, а й символ української ідентичності: у ньому – відлуння селянського побуту, а в картинах художниці з цим прізвищем – цілий всесвіт народної фантазії.