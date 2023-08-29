Заступник Лісового розповів, як виглядатимуть коледжі майбутнього
Джерело:Міносвіти України
Професійна освіта в Україні може бути привабливою для суспільства. Профтехи натомість мають шанс стати сучасними коледжами.
При цьому очільники цих закладів освіти мають бути якісними менеджерами, а стандарти навчання – такими, як хоче бізнес. Як має виглядати коледж майбутнього, розповів під час Серпневої конференції 2023 заступник міністра освіти і науки України Дмитро Завгородній.
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Як виглядатимуть коледжі майбутнього
Посадовець акцентував: на коледжі майбутнього заклади перетворюють їхні професійні керівники.
Ключові якості для них – це підприємливість та енергійність та почуття гумору. Гарні управлінські та комунікаційні навички, знання законодавства та процедур у бюджетних установах, досвід у сфері освіти – все це теж дуже важливо,
– вважає Завгородній.
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В Україні створять мережу академічних та професійних ліцеїв
- У межах реалізації реформи НУШ в Україні планують створити мережу академічних та професійних ліцеїв.
- Це має відбутися вже до 2027 року.
- Міністр освіти і науки Оксен Лісовий розповів, що зараз триває активна робота над розробкою державного стандарту для старшої профільної школи.
- До 1 вересня 2024 року на місцях мають затвердити плани створення оптимальної мережі навчальних закладів. При цьому врахувати вимоги безпеки, інклюзивність, демографічні показники, профілізацію старшої школи тощо.
- МОН зараз активно працює над створенням мапи такої мережі.
- Восени 2023 року Міносвіти України презентує Стандарт старшої профільної школи. Пілотування проєкту триватиме два роки.