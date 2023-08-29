Заместитель Лисового рассказал, как будут выглядеть колледжи будущего

Профессиональное образование в Украине может быть привлекательным для общества. У профтехов есть шанс стать современными колледжами.

При этом руководители этих учебных заведений должны быть качественными менеджерами, а стандарты обучения – такими, как хочет бизнес. Как должен выглядеть колледж будущего, рассказал во время Августовской конференции 2023 года заместитель министра образования и науки Украины Дмитрий Завгородний.

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Как будут выглядеть колледжи будущего

Чиновник акцентировал: в колледже будущего заведения превращают их профессиональные руководители.

Ключевые качества для них – это предприимчивость и энергичность и чувство юмора. Хорошие управленческие и коммуникационные навыки, знание законодательства и процедур в бюджетных учреждениях, опыт в сфере образования – все это тоже очень важно,

– считает Завгородний.

При этом он добавил, что из собственного опыта рабочих поездок по учебным заведениям всегда видит: насколько энергичным и предприимчивым является руководитель, настолько развитым и успешным заведение.

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