При цьому очільники цих закладів освіти мають бути якісними менеджерами, а стандарти навчання – такими, як хоче бізнес. Як має виглядати коледж майбутнього, розповів під час Серпневої конференції 2023 заступник міністра освіти і науки України Дмитро Завгородній.

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Як виглядатимуть коледжі майбутнього

Посадовець акцентував: на коледжі майбутнього заклади перетворюють їхні професійні керівники.

Ключові якості для них – це підприємливість та енергійність та почуття гумору. Гарні управлінські та комунікаційні навички, знання законодавства та процедур у бюджетних установах, досвід у сфері освіти – все це теж дуже важливо,
– вважає Завгородній.

При цьому він додав, що з власного досвіду робочих поїздок по закладах освіти завжди бачить: наскільки енергійним та підприємливим є керівник, настільки розвиненим і успішним є заклад.

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В Україні створять мережу академічних та професійних ліцеїв

  • У межах реалізації реформи НУШ в Україні планують створити мережу академічних та професійних ліцеїв.
  • Це має відбутися вже до 2027 року.
  • Міністр освіти і науки Оксен Лісовий розповів, що зараз триває активна робота над розробкою державного стандарту для старшої профільної школи.
  • До 1 вересня 2024 року на місцях мають затвердити плани створення оптимальної мережі навчальних закладів. При цьому врахувати вимоги безпеки, інклюзивність, демографічні показники, профілізацію старшої школи тощо.
  • МОН зараз активно працює над створенням мапи такої мережі.
  • Восени 2023 року Міносвіти України презентує Стандарт старшої профільної школи. Пілотування проєкту триватиме два роки.