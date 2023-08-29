При цьому очільники цих закладів освіти мають бути якісними менеджерами, а стандарти навчання – такими, як хоче бізнес. Як має виглядати коледж майбутнього, розповів під час Серпневої конференції 2023 заступник міністра освіти і науки України Дмитро Завгородній.

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Як виглядатимуть коледжі майбутнього

Посадовець акцентував: на коледжі майбутнього заклади перетворюють їхні професійні керівники.

Ключові якості для них – це підприємливість та енергійність та почуття гумору. Гарні управлінські та комунікаційні навички, знання законодавства та процедур у бюджетних установах, досвід у сфері освіти – все це теж дуже важливо,

– вважає Завгородній.

Розумієте, що шкільна очна освіта перестала давати дитині базові знання? Це не привід для паніки. Щоб відчути різницю у підході до викладання та забезпечити дитину найкращими навчальними матеріалами, випробуйте дистанційне навчання у школі "Оптіма" або ж зверніться до репетиторів від Optima Academy.

При цьому він додав, що з власного досвіду робочих поїздок по закладах освіти завжди бачить: наскільки енергійним та підприємливим є керівник, настільки розвиненим і успішним є заклад.

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