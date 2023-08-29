При этом руководители этих учебных заведений должны быть качественными менеджерами, а стандарты обучения – такими, как хочет бизнес. Как должен выглядеть колледж будущего, рассказал во время Августовской конференции 2023 года заместитель министра образования и науки Украины Дмитрий Завгородний.
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Как будут выглядеть колледжи будущего
Чиновник акцентировал: в колледже будущего заведения превращают их профессиональные руководители.
Ключевые качества для них – это предприимчивость и энергичность и чувство юмора. Хорошие управленческие и коммуникационные навыки, знание законодательства и процедур в бюджетных учреждениях, опыт в сфере образования – все это тоже очень важно,
– считает Завгородний.
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В Украине создадут сеть академических и профессиональных лицеев
- В рамках реализации реформы НУШ в Украине планируется создать сеть академических и профессиональных лицеев.
- Это должно произойти уже к 2027 году.
- Министр образования и науки Оксен Лисовой рассказал, что сейчас идет активная работа над разработкой государственного стандарта для старшей профильной школы.
- До 1 сентября 2024 года на местах должны утвердить планы создания оптимальной сети учебных заведений. При этом учесть требования безопасности, инклюзивность, демографические показатели, профилизацию старшей школы.
- МОН активно работает над созданием карты такой сети.
- Осенью 2023 года Минобразования Украины представит Стандарт старшей профильной школы. Пилотирование проекта будет длиться два года.