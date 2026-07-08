Українці можуть безоплатно пройти перепідготовку або підвищити кваліфікацію

В Україні стартував набір на програму розвитку професійних навичок. Ініціатива надає можливість пройти перепідготовку або підвищити кваліфікацію.

Про це інформує "Ветеран". У ній можуть взяти участь жителі восьми областей.

Хто може взяти участь у програмі

Мовиться про жителів Одеської, Миколаївської, Дніпропетровської, Вінницької, Житомирської, Хмельницької, Івано-Франківської та Львівської областей.

Учасниками можуть стати:

переселенці;

люди, які повернулися до України;

місцеві жителі громад, де реалізується проєкт;

ветерани та особи, які вже працюють, але хочуть змінити професію.

Перевагу надаватимуть представникам вразливих груп: жінкам, особам з інвалідністю, молоді без досвіду роботи (18 – 25 років), особам віком 50+, ветеранам та етнічним меншинам. Участь у програмі можна взяти лише один раз.

Які професії можна опанувати

Навчання фокусується на спеціальностях, затребуваних на ринку праці. До основних напрямків належать швейне виробництво, пекарство та бджільництво. Також індивідуальні курси можуть охоплювати сфери будівництва, логістики, маркетингу, технічного обслуговування та професійних послуг.

Формати навчання такі:

Групові курси TVET у профтехах: навчання повністю оплачує програма. Тривалість – від двох тижнів до чотирьох місяців.

Індивідуальні курси: учасник самостійно обирає навчального провайдера. Програма компенсує частину вартості, проте власний внесок учасника має складати не менше ніж 25%. Тривалість – від 10 годин до пів року.

Навчання триває офлайн або у змішаному форматі з обов'язковою практикою. Після завершення учасники отримають сертифікат або диплом.

Для реєстрації необхідно звернутися до відповідних представництв програми залежно від регіону проживання.

Зауважимо, що ініціативу реалізують Карітас Швейцарія спільно з Карітас Україна, Карітас-Спес Україна та SPARK.