Навчитися програмувати через квести: для дітей розробили безкоштовний додаток

Діти можуть безкоштовно та весело навчитися програмувати. Розробники запрошують учнів "на космічну станцію, щоб навести там порядок" завдяки простим інструкціям, схожим на код.

З допомогою такого додатку діти зможуть вивчати алгоритми та основи програмування. І все лише через проходження відповідних квестів.

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У додатку Rabbids Coding кролико-космонавти запрошують гравців на космічну станцію, щоби прибрати безлад. Для цього треба використовувати прості інструкції, цикли та алгоритми, схожі на написання коду.

Застосунок раніше мав англомовну версію. Але працівники студій Ubisoft Ukraine з Києва та Одеси зробити переклад та адаптацію логотипів і шрифтів для українських користувачів.

Тепер додаток доступний для скачування на комп’ютерах і мобільних платформах iOS та Android.

Поки одні батьки мріють про успішну кар'єру своєї дитини, інші – обирають дистанційну школу "Оптіма" , де в рамках співпраці з Amazon учні-підлітки безкоштовно випробовують свої сили в ІТ-технологіях. Дізнайтеся про умови навчання та забезпечте школяру легкий старт у перспективній галузі.

Крім того, безкоштовні курси програмування для дітей зробила і Code Club UA. Дітей вчать створювати власні проєкти, мультфільми, ігри, сайти та застосунки. Ініціативу підтримує Міністерство Освіти та Науки України та українські IT-компанії.