24 Канал зібрав список онлайн-платформ, вебінарів та курсів на різні теми – від психології до IТ. Радимо додати цей матеріал у закладинки, щоб мати все під рукою.

До теми Як отримати українську шкільну освіту за кордоном

Безкоштовні курси та вебінари для українців

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Ресурси для вивчення мов