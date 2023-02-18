24 Канал зібрав список онлайн-платформ, вебінарів та курсів на різні теми – від психології до IТ. Радимо додати цей матеріал у закладинки, щоб мати все під рукою.

До теми Як отримати українську шкільну освіту за кордоном

Безкоштовні курси та вебінари для українців

  • Кампстер – це інтерактивна платформа для навчання онлайн, вона пропонує безкоштовний доступ до курсів із програмування, маркетингу, тайм-менеджменту, вивчення мов, копірайтингу тощо.
  • Coursera – це ресурс з курсами та лекціями від більш ніж 200 провідних світових університетів та компаній. Більшість з них можна пройти безкоштовно англійською або російською мовою після реєстрації. Також ЗВО та студентам з України компанія пропонує безкоштовні курси в Coursera for Campus.
  • Prometheusресурс з доступом до 40+ безкоштовних україномовних онлайн-курсів на різні теми: від медіа до управління фінансами. Багато курсів Prometheus створює у партнерстві з різними організаціями.
  • EdX – це англомовна платформа з вивчення більш ніж 30 дисциплін. До кожного курсу можна вибрати опцію безкоштовного прослуховування з умовою обмеженого доступу до матеріалів.
  • Alison – платформа з понад 4 тисячами безкоштовних онлайн-курсів англійською мовою на різну тематику.
  • ВУМ online освітня ініціатива, яка поширює ідеї й сприяє розвитку громадянського суспільства в Україні. Пропонують різноманітні просвітницькі курси про волонтерство, журналістику, економічну грамотність тощо.
  • EdEra – українська студія онлайн-освіти з безкоштовними та платними курсами про освіту, культуру, підприємництво. Крім того, на сайті є курс "МовиТИ", який допоможе перейти на українську мову.
  • Projector Humanitarium – соціогуманітарний факультет Projector Institute відкриває українцям на час війни доступ до 12 відеокурсів про філософію, соціологію, мистецтвознавство, дизайн, літературу, рекламу тощо.
  • Академія SendPulse пропонує курси, тренінги та вебінари з email-маркетингу, вебаналітики, створення чат-ботів, лендингів, налаштування контекстної реклами тощо.
  • Вінницька IT-академія надає безкоштовний доступ до онлайн-курсів з вивчення англійської, математики, вступу до програмування та безпеки життєдіяльності під час війни. Щоб отримати доступ до курсів, треба зареєструватися на платформі.
  • SkillsUp – це навчально-консалтинговий центр з доступом до безкоштовних програм з опанування IT-професій. Можна обрати один з восьми курсів: "Основи SQL", "Основи проєктного менеджменту", "Експерт в керуванні проєктами", "Тестування ПЗ та забезпечення якості", "Керування персоналом", "Побудова та розвиток персонального бренду", "Бізнес-аналіз в IT" або "Аналітик даних".
  • UkraineCreatives.Educationресурс для тих, хто шукає освітні матеріали та натхнення для розвитку підприємництва у секторі культури та креативних індустрій.
  • Impactorium – це платформа онлайн-освіти зі сталого розвитку з безкоштовними курсами з фінансової грамотності, корпоративної соціальної відповідальності та побудови успішної кар’єри.
  • Дія.Цифрова освіта – це платформа від Мінцифри України з освітніми серіалами на різноманітну тематику від створення IT-продуктів до психології.
  • Ukraine Global Faculty проєкт, який має на меті надати українцям доступ до найкращих навчальних курсів і програм. Основні тематичні напрями лекцій: мистецтво та гуманітарні науки, суспільні науки, бізнес і право, природничо-математичні науки, інженерія та інформатика.
  • Google Digital Garage – це ресурс з безкоштовними онлайн-курсами та вебінарами англійською мовою від компанії Google, різних університетів та освітніх платформ. Тематика курсів – діджитал-маркетинг, розвиток кар’єри і Data Science.
  • Також є курс-знайомство з ІТ-професіями від IT-школи Beetroot Academy. Впродовж курсу студенти зможуть ознайомитися з п’ятьма ІТ-професіями: Project management, UI/UX дизайн, QA Manual і Front-end та Python-розробка.
  • IT Basics Course курс від GlobalLogic Education, на якому можна опанувати базові знання та навички, що необхідні для старту кар’єри в IT-індустрії.
  • Марафон Креативної Практики – там зібрані онлайн-лекції та майстер-класи від української фахової спільноти: про дизайн, саморозвиток, фріланс, комунікації, волонтерство тощо. Там понад двісті лекцій, марафон триватиме до перемоги.
  • Основи вебдизайну курс від вебдизайнерки з 8-річним досвідом Надії Акимової.
  • Project Guru – комплексний безкоштовний інструмент, який допомагає опанувати основи проєктного менеджменту. Можна скористатися чат-ботом і з його підказками покроково розписати власний проєкт, а також переглянути навчальні відео та текстові матеріали.

Ресурси для вивчення мов

  • LingQ – це онлайн-ресурс, який відкриває преміум-акаунт для українців (доступні 24 мови). Для активації потрібно написати в підтримку.
  • uTalk додаток з вивчення найуживаніших слів будь-якої зі 149 мов доступний для українців безкоштовно.
  • Engmova – це національна екосистема вивчення та тестування рівня володіння англійською мовою. На платформі можна отримати доступ до тестування для визначення рівня володіння англійською та маркетплейсу сервісів навчання англійської мови.