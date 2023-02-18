24 Канал собрал список онлайн-платформ, вебинаров и курсов по разным темам – от психологии до IТ. Советуем добавить этот материал в закладки, чтобы иметь все под рукой.
К теме Как получить украинское школьное образование за границей
Бесплатные курсы и вебинары для украинцев
- Компстер – это интерактивная платформа для обучения онлайн, она предлагает бесплатный доступ к курсам по программированию, маркетингу, тайм-менеджменту, изучению языков, копирайтингу и т.д.
- Coursera – это ресурс с курсами и лекциями от более чем 200 ведущих мировых университетов и компаний. Большинство из них можно пройти бесплатно на английском или русском языке после регистрации. Также ЗВО и студентам из Украины компания предлагает бесплатные курсы в Coursera for Campus.
- Prometheus – ресурс с доступом до 40+ бесплатных украиноязычных онлайн-курсов на разные темы: от медиа до управления финансами. Многие курсы Prometheus создают в партнерстве с различными организациями.
- EdX – это англоязычная платформа по изучению более 30 дисциплин. Для каждого курса можно выбрать опцию бесплатного прослушивания с условием ограниченного доступа к материалам.
- Alison – платформа с более чем 4 тысячами бесплатных онлайн-курсов на английском языке на разную тематику.
- ВУМ online – образовательная инициатива, распространяющей идеи и способствующей развитию гражданского общества в Украине. Предлагают разнообразные просветительские курсы о волонтерстве, журналистике, экономической грамотности и т.д.
- EdEra – украинский студия онлайн-образования с бесплатными и платными курсами об образовании, культуре, предпринимательстве. Кроме того, на сайте есть курс "МовиТИ", который поможет перейти на украинский язык.
- Projector Humanitarium – социогуманитарный факультет Projector Institute открывает украинцам во время войны доступ к 12 видеокурсам о философии, социологии, искусствоведении, дизайне, литературе, рекламе и т.д.
- Академия SendPulse предлагает курсы, тренинги и вебинары по email-маркетингу, вебаналитики, создание чат-ботов, лендингов, настройки контекстной рекламы и т.д.
- Винницкая IT-академия предоставляет бесплатный доступ к онлайн-курсам по изучению английского, математики, поступления в программирование и безопасности жизнедеятельности во время войны. Чтобы получить доступ к курсам, необходимо зарегистрироваться на платформе.
- SkillsUp – это учебно-консалтинговый центр с доступом к бесплатным программам по овладению IT-профессиями. Можно выбрать один из восьми курсов: "Основы SQL", "Основы проектного менеджмента", "Эксперт в управлении проектами", "Тестирование ПО и качества", "Управление персоналом", "Построение и развитие персонального бренда", "Бизнес-анализ в IT" или "Аналитик данных".
- UkraineCreatives.Education – ресурс для тех кто ищет образовательные материалы и вдохновение для развития предпринимательства в секторе культуры и креативных индустрий.
- Impactorium – это платформа онлайн-образования по устойчивому развитию с бесплатными курсами по финансовой грамотности, корпоративной социальной ответственности и построению успешной карьеры.
- Цифровое образование – это платформа от Минцифры Украины с образовательными сериалами по различной тематике от создания IT-продуктов до психологии.
- Ukraine Global Faculty – проект, целью которого является предоставление украинцам доступа к лучшим учебным курсам и программам. Основные тематические направления лекций: искусство и гуманитарные науки, общественные науки, бизнес и право, естественные математические науки, инженерия и информатика.
- Google Digital Garage – это ресурс с бесплатными онлайн-курсами и вебинарами на английском языке от Google, различных университетов и образовательных платформ. Тематика курсов – диджитал-маркетинг, развитие карьеры и Data Science.
- Также есть курс-знакомство с ИТ-профессиями от IT-школы Beetroot Academy. В течение курса студенты смогут ознакомиться с пятью ИТ-профессиями: Project management, UI/UX дизайн, QA Manual и Front-end и Python-разработка.
- IT Basics Course – курс от GlobalLogic Education, на котором можно овладеть базовыми знаниями и навыками, необходимыми для старта карьеры в IT-индустрии.
- Марафон Креативной Практики – там собраны онлайн-лекции и мастер-классы от украинского профессионального сообщества: о дизайне, саморазвитии, фрилансе, коммуникации, волонтерстве и т.д. Там более двухсот лекций, марафон продлится до победы.
- Основы вебдизайна – курс от вебдизайнерки с 8-летним опытом Надежды Акимовой.
- Project Guru – комплексный бесплатный инструмент, который помогает овладеть основами проектного менеджмента. Можно воспользоваться чат-ботом и с его подсказками пошагово расписать собственный проект, а также просмотреть видео и текстовые материалы.
Ресурсы для изучения языков
- LingQ – это онлайн-ресурс, открывающий премиум-аккаунт для украинцев (доступно 24 языка). Для активации необходимо написать в поддержку.
- uTalk – приложение по изучению наиболее употребительных слов любого из 149 языков доступен для украинцев бесплатно.
- Engmova – это национальная экосистема изучения и тестирование уровня владения английским. На платформе можно получить доступ к тестированию для определения уровня владения английским и маркетплейсом сервисов обучения английскому языку.