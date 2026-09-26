"З прошедшим днем рождения": як українською привітати із запізненням
Запізніле привітання – теж привітання. Але чи обов'язково починати його словами "З прошедшим днем рождения"? Ні, є значно кращі українські відповідники.
Причина не лише в одному слові: дослівний переклад російської конструкції не завжди дає живу українську фразу. Як можна сказати, розповідаємо з посиланням на "Горох".
Не "з прошедшим" – як сказати українською?
Забули привітати людину з днем народження чи іншим святом – не страшно, можна це зробити наступного дня, але правильними словами.
Не поспішайте писати "З прошедшим!" – українською можна висловити цю думку значно природніше.
Російському слову "прошедший" відповідає українське "минулий" / "минувший" / "проминулий". Проте в привітаннях не завжди варто перекладати дослівно. Тобто дослівний переклад "З минулим днем народження!" хоч і зрозумілий, у привітанні звучить дещо неприродно.
Часто краще сказати про запізнення прямо – і зробити це щиро та привітати.
До речі! Українською можна сказати "Вітаю!" та "Поздоровляю!" – обидва слова рівнозначні! Головне – не калькувати російське "поздравляю".
Тож якщо пропустили важливу дату, можна просто сказати:
- "Вітаю із запізненням!".
- "Вітаю з днем народження, хоч і з запізненням!"
- "Хоч і невчасно, але від душі вітаю з Днем народження!"
- "Вибач, що не привітав вчасно!".
А якщо хочеться додати трохи гумору, можна написати:
"Кажуть, краще пізно, ніж ніколи. Тож із Днем народження! Бажаю всього найкращого!"
А якщо хочеться використати слово "минулий", воно цілком доречне у вислові "З минулим святом!". Проте для привітання з днем народження краще обрати іншу конструкцію.
Цікаво! Часто в розмові можна почути, як вітають з "празніком". А чи є тут помилка? Українські словники містять слово "празник" як синонім до слова "свято" чи позначення храмового свята.
Де ще роблять помилку, вітаючи з днем народження?
І ще один нюанс – правопис. При написанні привітань правильно: "З Днем народження!", де слово "День" пишеться з великої літери, а "народження" – з малої. І слово "народження" пишемо з подвоєнням літери "н".
Поширена помилка – казати "моє День народження". Щоб правильно узгоджувати слова, достатньо запам’ятати: головне тут – іменник "день". Він чоловічого роду, тому й займенник має бути відповідним: "мій День народження". А слово "народження" лише уточнює, про який саме день ідеться.
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Отож "прошедший" нехай залишається в російській, а українською привітаймо навіть тоді, коли трохи запізнилися. Бо хорошим побажанням термін придатності не потрібен.