Причина не только в одном слове: дословный перевод русской конструкции не всегда дает живую украинскую фразу. Как можно сказать, рассказываем со ссылкой на "Горох".

Не "з прошедшим" – как сказать по-украински?

Забыли поздравить человека с днем рождения или другим праздником – ничего страшного, можно сделать это на следующий день, но правильными словами.

Не спешите писать "З прошедшим!" – по-украински эту мысль можно выразить гораздо естественнее.

Русскому слову "прошедший" соответствуют украинские "минулий" / "минувший" / "проминулий". Однако в поздравлениях не всегда стоит переводить дословно. То есть дословный перевод "З минулим днем народження!" хоть и понятен, но в поздравлении звучит несколько неестественно.

Часто лучше прямо сказать об опоздании – и сделать это искренне, поздравив человека.

Кстати! По-украински можно сказать "Вітаю!" и "Поздоровляю!" – оба слова равнозначны! Главное – не калькировать русское "поздравляю".

Итак, если пропустили важную дату, можно просто сказать:

"Вітаю із запізненням!".

"Вітаю з днем народження, хоч і з запізненням!"

"Хоч і невчасно, але від душі вітаю з Днем народження!"

"Вибач, що не привітав вчасно!".

А если хочется добавить немного юмора, можно написать:

"Кажуть, краще пізно, ніж ніколи. Тож із Днем народження! Бажаю всього найкращого!"

А если хочется использовать слово "минулий", оно вполне уместно в выражении "З минулим святом!". Однако для поздравления с днем рождения лучше выбрать другую конструкцию.

Интересно! Часто в разговоре можно услышать, как поздравляют с "празніком". А есть ли здесь ошибка? Украинские словари содержат слово "празник" как синоним слова "свято" или обозначение храмового праздника.

Где еще ошибаются, поздравляя с днем рождения?

И еще один нюанс – правописание. При написании поздравлений правильно: "З Днем народження!", где слово "День" пишется с большой буквы, а "народження" – с маленькой. И слово "народження" пишем с удвоенной буквой "н".

Распространенная ошибка – говорить "моє День народження". Чтобы правильно согласовывать слова, достаточно запомнить: главное здесь – существительное "день". Оно мужского рода, поэтому и местоимение должно быть соответствующим: "мій День народження". А слово "народження" лишь уточняет, о каком именно дне идет речь.

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Итак, "прошедший" пусть остается в русском, а по-украински поздравим даже тогда, когда немного опоздали. Ведь у хороших пожеланий нет срока годности.