Причина не лише в одному слові: дослівний переклад російської конструкції не завжди дає живу українську фразу. Як можна сказати, розповідаємо з посиланням на "Горох".

Не "з прошедшим" – як сказати українською?

Забули привітати людину з днем народження чи іншим святом – не страшно, можна це зробити наступного дня, але правильними словами.

Не поспішайте писати "З прошедшим!" – українською можна висловити цю думку значно природніше.

Російському слову "прошедший" відповідає українське "минулий" / "минувший" / "проминулий". Проте в привітаннях не завжди варто перекладати дослівно. Тобто дослівний переклад "З минулим днем народження!" хоч і зрозумілий, у привітанні звучить дещо неприродно.

Часто краще сказати про запізнення прямо – і зробити це щиро та привітати.

До речі! Українською можна сказати "Вітаю!" та "Поздоровляю!" – обидва слова рівнозначні! Головне – не калькувати російське "поздравляю".

Тож якщо пропустили важливу дату, можна просто сказати:

"Вітаю із запізненням!".

"Вітаю з днем народження, хоч і з запізненням!"

"Хоч і невчасно, але від душі вітаю з Днем народження!"

"Вибач, що не привітав вчасно!".

А якщо хочеться додати трохи гумору, можна написати:

"Кажуть, краще пізно, ніж ніколи. Тож із Днем народження! Бажаю всього найкращого!"

А якщо хочеться використати слово "минулий", воно цілком доречне у вислові "З минулим святом!". Проте для привітання з днем народження краще обрати іншу конструкцію.

Цікаво! Часто в розмові можна почути, як вітають з "празніком". А чи є тут помилка? Українські словники містять слово "празник" як синонім до слова "свято" чи позначення храмового свята.

Де ще роблять помилку, вітаючи з днем народження?

І ще один нюанс – правопис. При написанні привітань правильно: "З Днем народження!", де слово "День" пишеться з великої літери, а "народження" – з малої. І слово "народження" пишемо з подвоєнням літери "н".

Поширена помилка – казати "моє День народження". Щоб правильно узгоджувати слова, достатньо запам’ятати: головне тут – іменник "день". Він чоловічого роду, тому й займенник має бути відповідним: "мій День народження". А слово "народження" лише уточнює, про який саме день ідеться.

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Отож "прошедший" нехай залишається в російській, а українською привітаймо навіть тоді, коли трохи запізнилися. Бо хорошим побажанням термін придатності не потрібен.