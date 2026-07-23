Цікаво, що слово, яким ми щодня називаємо продукти із закінченим терміном придатності, саме потребує мовної "перевірки". То як усе ж правильно: "прострочений" чи "протермінований"?

Іноді достатньо одного слова, щоб зрозуміти, наскільки сильно на наше мовлення впливає російська. "Прострочений" – воно здається звичним, але українська мова пропонує інший варіант, розповідаємо з посиланням на "Горох".

Як правильно: продукт "прострочений" чи "протермінований"?

Деякі мовні помилки живуть не в підручниках, а на цінниках, у чеках і в повсякденних розмовах. Саме такою є історія слова "прострочений", яке давно стало звичним, але не зовсім відповідає літературній нормі.

Якщо йдеться про продукт, ліки, документ чи інший предмет, у якого закінчився встановлений строк використання або дії, українська мова рекомендує вживати слово протермінований.

Це слово утворене від іменника "термін", який прийшов до української через європейські мови від латинського terminus – "межа", "кінець", "визначений рубіж".

Звідси й сучасні значення:

термін придатності – час, до якого товар можна використовувати;

– час, до якого товар можна використовувати; протермінувати – пропустити визначений строк;

– пропустити визначений строк; протермінований – той, у якого цей строк уже минув.

Від слова "термін" утворилися й інші знайомі нам слова: терміновий, терміново, термінувати, термінологія.

Чому слово "прострочений" викликає зауваження?

На перший погляд, воно здається цілком українським, адже пов'язане зі словом "строк". Це слово справді є питомим і має кілька значень. Зокрема, це:

визначений відрізок часу;

установлений момент або дата;

у давнішому значенні – певний період служби чи роботи за наймом.

Однак прикметник прострочений походить від дієслова прострочити у значенні "пропустити встановлений строк". Саме це дієслово виникло в українській мові під впливом російського просрочить, тому мовознавці рекомендують надавати перевагу словам протермінувати і протермінований.

Водночас слово прострочений настільки поширилося, що його можна зустріти в словниках і мовленні. Тому воно не вважається грубою помилкою, однак у літературній, офіційно-діловій та публіцистичній мові доречніше використовувати протермінований.

Цікавий факт! Не всі знають, що дієслово "прострочити" має ще одне, давніше значення – прошити щось строчкою на швейній машинці, тобто прокласти шов. Саме в цьому значенні воно є питомим українським словом і не викликає жодних зауважень.

Отже, правильно сказати:

протермінований паспорт;

протермінований договір;

протерміновані ліки;

товар із закінченим терміном придатності;

документ утратив чинність (якщо закінчився строк його дії).

Наступного разу, коли візьмете до рук упаковку молока чи ліків, зверніть увагу не лише на дату, а й на слово, яким описуєте товар. Замість звичного "прострочений" краще скажіть – "протермінований" або "із закінченим терміном придатності". Саме ці варіанти відповідають сучасній українській літературній мові.